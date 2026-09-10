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Marszałek Józef Piłsudski w otoczeniu generałów i oficerów Wojska Polskiego podczas Święta Kawalerii na krakowskich Błoniach, 6 października 1933 r.
Gdy w październiku 1925 r. europejscy dyplomaci spotkali się w szwajcarskim Locarno, wydawało się, że kontynent wreszcie znalazł receptę na trwały pokój. Francja, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania i Włochy uzgodniły system wzajemnych gwarancji, który miał zapobiec kolejnej Wielkiej Wojnie. W Warszawie entuzjazmu jednak nie było. Polscy politycy szybko zauważyli, że gwarancje obejmują wyłącznie zachodnią granicę Niemiec. O granicach z Polską i Czechosłowacją traktaty milczały. Oznaczało to, że ewentualna niemiecka agresja na wschodzie nie spotka się automatycznie z taką samą reakcją mocarstw jak atak na Francję czy Belgię.
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