Gdy w październiku 1925 r. europejscy dyplomaci spotkali się w szwajcarskim Locarno, wydawało się, że kontynent wreszcie znalazł receptę na trwały pokój. Francja, Niemcy, Belgia, Wielka Brytania i Włochy uzgodniły system wzajemnych gwarancji, który miał zapobiec kolejnej Wielkiej Wojnie. W Warszawie entuzjazmu jednak nie było. Polscy politycy szybko zauważyli, że gwarancje obejmują wyłącznie zachodnią granicę Niemiec. O granicach z Polską i Czechosłowacją traktaty milczały. Oznaczało to, że ewentualna niemiecka agresja na wschodzie nie spotka się automatycznie z taką samą reakcją mocarstw jak atak na Francję czy Belgię.