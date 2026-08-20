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Kilka słów o powadze monarchii

Spośród 46 państw przeoranej przez rewolucje, wojny i totalitaryzmy Europy aż 11 to monarchie. Zwykle konstytucyjne, choć przynajmniej dwie można uznać za bliższe ideału samodzielnej władzy pomazańca bożego.

Publikacja: 20.08.2026 23:00

Król Karol III wraz z królową Kamilą w dniu koronacji, pozdrawiający poddanych z balkonu pałacu Buck

Król Karol III wraz z królową Kamilą w dniu koronacji, pozdrawiający poddanych z balkonu pałacu Buckingham. Londyn, 6 maja 2023 r.

Foto: UK Government's Department for Culture

Bogusław Chrabota

Pierwsza z owych dwóch monarchii to Watykan, czyli Stato della Città del Vaticano, monarchia elekcyjna, w której pełnię władzy sprawuje papież. W drugiej, Lichtensteinie, maleńkim, za to nieprzyzwoicie bogatym państewku w Alpach, szerokie uprawnienia panującemu księciu przyznali w referendum sami mieszkańcy, niezainteresowani jakoś nadmiernie wybujałą demokracją. Wystarczy im niezły standard życia, pełnia statusu obywatela i prawo do wypasu owiec w ogrodach nawet kilkaset metrów od centrum miasta Vaduz, stolicy księstwa. 

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