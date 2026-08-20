Pierwsza z owych dwóch monarchii to Watykan, czyli Stato della Città del Vaticano, monarchia elekcyjna, w której pełnię władzy sprawuje papież. W drugiej, Lichtensteinie, maleńkim, za to nieprzyzwoicie bogatym państewku w Alpach, szerokie uprawnienia panującemu księciu przyznali w referendum sami mieszkańcy, niezainteresowani jakoś nadmiernie wybujałą demokracją. Wystarczy im niezły standard życia, pełnia statusu obywatela i prawo do wypasu owiec w ogrodach nawet kilkaset metrów od centrum miasta Vaduz, stolicy księstwa.