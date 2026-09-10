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Minęło 250 lat od Deklaracji Niepodległości. Dlaczego Amerykanie wciąż spierają się o te same słowa?

Po 250 latach Deklaracja nie daje gotowych odpowiedzi na problemy XXI w., ale nadal dostarcza języka, którym Amerykanie próbują te problemy opisywać i rozstrzygać.

Publikacja: 10.09.2026 23:00

Obchody 250-lecia USA w Waszyngtonie

Obchody 250-lecia USA w Waszyngtonie

Foto: KEITA IIJIMA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP

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Katarzyna Stelmasiak

4 lipca 2026 r. minęło 250 lat od chwili, gdy delegaci trzynastu zbuntowanych kolonii ogłosili Deklarację Niepodległości. Dokument powstał w bardzo konkretnych okolicznościach wojny z Wielką Brytanią i miał przede wszystkim uzasadnić zerwanie więzi z imperium. Zawarte w nim słowa szybko zaczęły znaczyć więcej niż polityczna deklaracja roku 1776. Stwierdzenia, że „wszyscy ludzie są stworzeni równymi” oraz że przysługują im niezbywalne prawa „do życia, wolności i dążenia do szczęścia”, stały się jednym z najtrwalszych punktów odniesienia w amerykańskiej historii. Od dwóch i pół stulecia kolejne pokolenia powracają do tych zdań, choć nie zawsze rozumieją je w ten sam sposób. Właśnie dlatego w 250. rocznicę ogłoszenia Deklaracji warto zapytać nie tylko o to, co dokument znaczył dla ludzi w XVIII w., lecz także dlaczego jego język nadal pojawia się w amerykańskich sporach o wolność, równość i prawa obywatelskie.

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