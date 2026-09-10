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Michel Wieviorka. Francuski przyjaciel Polski i „Solidarności”

Jest dobrze znany jako jeden z bardziej rozpoznawalnych, współczesnych francuskich socjologów i intelektualistów. 23 sierpnia skończył 80 lat.

Publikacja: 10.09.2026 22:30

Michel Wieviorka (ur. 23 sierpnia 1946 r. w Paryżu) – wybitny socjolog francuski, autor licznych bad

Michel Wieviorka (ur. 23 sierpnia 1946 r. w Paryżu) – wybitny socjolog francuski, autor licznych badań i książek

Foto: Ulf Andersen / Aurimages via AFP

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Marcin Frybes

Michel Wieviorka dał się poznać jako członek francusko-polskiej ekipy socjologów, kierowanej przez profesora Alain Touraine’a (1925–2023), która w 1981 r. przeprowadziła ogromne, zupełnie unikalne badania nad ruchem „Solidarność”. Powstała z tego książka, przetłumaczona i wydana w wielu krajach (w Polsce dopiero po 1989 r.), która przyczyniła się do upowszechnienia międzynarodowej legendy „Solidarności” jako pokojowego, wolnościowego i demokratycznego ruchu społecznego. Michel Wieviorka był wiernym obrońcą i przyjacielem polskiego ruchu, uczestnicząc w organizowanych we Francji w latach 80. XX w. licznych protestach i innych akcjach wsparcia i solidarności z Polską. W nowej niepodległej Polsce został uhonorowany Medalem Wdzięczności Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku.

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