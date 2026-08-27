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Benedykt Polak trafił do Mongolii szybciej niż Marco Polo. Został w cieniu cudzej legendy

Benedykt Polak był franciszkaninem, tłumaczem, dyplomatą i obserwatorem, ale przede wszystkim pierwszym polskim podróżnikiem, który w połowie XIII w. dotarł do serca mongolskiego imperium.

Publikacja: 27.08.2026 22:30

Historyk Charles Raymond Beazley nazwał wyprawę dwóch mnichów do największego podówczas imperium świ

Historyk Charles Raymond Beazley nazwał wyprawę dwóch mnichów do największego podówczas imperium świata „najbardziej doniosłą średniowieczną podróżą”

Jacek Pałkiewicz

Są postacie, które powinny stać w pierwszym szeregu narodowej pamięci, a tymczasem błąkają się gdzieś po przypisach, akademickich opracowaniach i niszowych wydawnictwach, znane garstce mediewistów, pasjonatów historii oraz podróżników, którzy z natury rzeczy mają słabość do ludzi przekraczających granice. Do takich postaci należy Benedykt Polak – franciszkanin, tłumacz, dyplomata, obserwator, a przede wszystkim pierwszy wielki polski podróżnik, który w połowie XIII w. dotarł do serca mongolskiego imperium. Był tam wcześniej niż Marco Polo. Wenecki kupiec przyszedł na świat dopiero kilka lat po wyprawie Benedykta i Jana di Piano Carpiniego, a jednak to on stał się symbolem europejskich wędrówek na Wschód. Benedykt, jak to często bywało z Polakami, pozostał w cieniu cudzej legendy. 

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