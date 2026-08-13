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Przeciwnicy Hitlera a system prawa RFN

Większość prawników współpracujących z reżimem narodowosocjalistycznym w III Rzeszy sukcesywnie wracała do pracy w aparacie sprawiedliwości RFN, co zapewniło im bezkarność i pozwoliło na dalszą dyskryminację dawnych dysydentów.

Publikacja: 13.08.2026 23:00

Fritz Bauer (1903–1968) – niemiecki sędzia i prokurator. Odegrał kluczową rolę w powojennym schwytan

Fritz Bauer (1903–1968) – niemiecki sędzia i prokurator. Odegrał kluczową rolę w powojennym schwytaniu organizatora Holokaustu, Adolfa Eichmanna

Foto: bundesarchive (2)

Joanna Lubecka

Mogłoby się wydawać, że w sytuacji, w jakiej znalazła się po wojnie Republika Federalna Niemiec, jako kraj obciążony winą za zbrodnie II wojny światowej, zapotrzebowanie na bohaterów – przeciwników Hitlera, członków jakiegokolwiek ruchu oporu – było spore. Zrozumiała byłaby chęć pokazania, że nie wszyscy Niemcy popierali Hitlera, że było wielu odważnych – młodych, starych, kobiet, mężczyzn, socjalistów i konserwatystów, wojskowych i cywilów, słowem – przedstawicieli całego społeczeństwa, którzy nie tylko nie popierali Hitlera, ale mieli odwagę się sprzeciwić. Taki tok rozumowania wydaje się racjonalny i jakoś zgodny z naszymi intuicjami. Nic bardziej błędnego! W RFN dużo mocniejszy okazał się inny instynkt utrzymujący wiarę, że nic nie dało się zrobić. Wrogowie Hitlera byli wrogami tego mitu.

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