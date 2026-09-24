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Thomas Selfridge i Orville Wright tuż przed startem do lotu – śmiertelnego w skutkach dla Selfridge’a, 17 września 1908 r.
Historia lotnictwa najczęściej opowiadana jest przez pryzmat maszyn. Zaczyna się od chwiejnych konstrukcji braci Wright, prowadzi przez pachnące smarem płócienne dwupłaty Wielkiej Wojny, groźne myśliwce drugiego światowego konfliktu, pierwsze drapieżne odrzutowce, ponaddźwiękowe MiGi i Phantomy, aż po współczesne podniebne kolosy, w których krzemowy procesor dokonuje w ciągu sekundy większej liczby obliczeń, niż dawny pilot zdołałby przeprowadzić przez całe życie.
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