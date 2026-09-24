Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim. Tym wąskim gardłem morskim biegnie główna arteria światowego transportu ropy i gazu. Stąd 40 proc. eksportu ropy trafia na światowe rynki, jakkolwiek tylko 10 proc. do samych Stanów Zjednoczonych. Irańska blokada cieśniny spowodowała jednak podwyżkę cen benzyny na całym świecie, a w USA wywarła polityczną presję na prezydenta Trumpa. Nie pierwszy raz w dziejach ludzkości geografia wpływa na przebieg międzynarodowych konfliktów. Ale jaka rola przypadała w tym morskim cieśninom?