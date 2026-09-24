Reklama

W historii geografia rozstrzygała o przebiegu wojen. Jak morskie cieśniny rządzą światem

W konflikcie pomiędzy USA i Iranem to Iran trzyma kartę cieśniny Ormuz. Prezydent Donald Trump powinien wiedzieć, że w historii geografia rozstrzygała o przebiegu wojen.

Publikacja: 24.09.2026 22:30

Cieśnina Malakka – w jej pobliżu znajduje się m.in. Singapur. Ponieważ łączy Ocean Indyjski z Pacyfi

Cieśnina Malakka – w jej pobliżu znajduje się m.in. Singapur. Ponieważ łączy Ocean Indyjski z Pacyfikiem, stanowi jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych międzynarodowego handlu morskiego. Na zdjęciu: tankowce i kontenerowce oczekujące na wpłynięcie do portu w Singapurze

Foto: RICHARD WHITCOMBE/SHUTTERSTOCK

Reklama

Arkadiusz Stempin

Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim. Tym wąskim gardłem morskim biegnie główna arteria światowego transportu ropy i gazu. Stąd 40 proc. eksportu ropy trafia na światowe rynki, jakkolwiek tylko 10 proc. do samych Stanów Zjednoczonych. Irańska blokada cieśniny spowodowała jednak podwyżkę cen benzyny na całym świecie, a w USA wywarła polityczną presję na prezydenta Trumpa. Nie pierwszy raz w dziejach ludzkości geografia wpływa na przebieg międzynarodowych konfliktów. Ale jaka rola przypadała w tym morskim cieśninom?

Pozostało jeszcze 96% artykułu

Czytaj dalej już od 9,90 zł (zamiast 39 zł)

Dostęp do treści RP.PL w serwisie i aplikacji:

  • codzienne wiadomości, wartościowe komentarze i opinie na serwisie
  • pogłębione reportaże i publicystyka w Plusie Minusie
Skorzystaj z promocji Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama