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Cieśnina Malakka – w jej pobliżu znajduje się m.in. Singapur. Ponieważ łączy Ocean Indyjski z Pacyfikiem, stanowi jeden z najważniejszych węzłów komunikacyjnych międzynarodowego handlu morskiego. Na zdjęciu: tankowce i kontenerowce oczekujące na wpłynięcie do portu w Singapurze
Cieśnina Ormuz łączy Zatokę Perską z Morzem Arabskim. Tym wąskim gardłem morskim biegnie główna arteria światowego transportu ropy i gazu. Stąd 40 proc. eksportu ropy trafia na światowe rynki, jakkolwiek tylko 10 proc. do samych Stanów Zjednoczonych. Irańska blokada cieśniny spowodowała jednak podwyżkę cen benzyny na całym świecie, a w USA wywarła polityczną presję na prezydenta Trumpa. Nie pierwszy raz w dziejach ludzkości geografia wpływa na przebieg międzynarodowych konfliktów. Ale jaka rola przypadała w tym morskim cieśninom?
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