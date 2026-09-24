A przecież Księstwo Mazowieckie nie było jedynie jedną z polskich dzielnic. Było suwerennym organizmem politycznym z własnym prawem, własną monetą, własną dyplomacją i – co najważniejsze – własną linią dynastyczną władców. Kiedy w XII w. rozpadł się testamentalny ład wymyślony przez Bolesława Krzywoustego, Piastowie mazowieccy poszli własną ścieżką. Od Bolesława IV Kędzierzawego, przez Janusza I Starszego, aż po ostatniego księcia – Janusza III, panowie na Warszawie, Czersku, Płocku i Sochaczewie zachowywali pełnię suwerennej władzy monarszej. Byli udzielnymi książętami, którzy prowadzili własną politykę zagraniczną, lawirując między Zakonem Krzyżackim, Litwą a Krakowem. Ich centralną siedzibą była potężna ceglana warownia w Czersku górująca nad zakolami Wisły. Później rolę tę przejął Zamek Książąt Mazowieckich w Warszawie. Władali twardą ręką nad ziemią trudną: pokrytą do XVI w. nieprzebytymi puszczami, narażoną na ciągłe najazdy Litwinów, Jaćwingów czy Tatarów. To ukształtowało tutejszą drobną, ale niezwykle waleczną szlachtę rycerską.