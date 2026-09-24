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Czterej żołnierze obsługujący armatę przeciwpancerną wz. 36 Bofors 37 mm. Manewry wojskowe na Wołyniu, wrzesień 1938 r.
Niemiecki plan kampanii zakładał szybkie rozbicie polskich armii i zamknięcie ich w wielkim kotle na zachód od Wisły. Wehrmacht miał wykorzystać przewagę w wojskach pancernych, lotnictwie i szybkości działania, zanim Polacy zdołają uporządkować obronę i stworzyć nową linię oporu. Jednym z najważniejszych celów było jak najszybsze dotarcie do Warszawy.
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