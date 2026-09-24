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Osiem czołgów z jednego działka. Tak podporucznik Łukasz Ciepliński zatrzymał niemieckie natarcie

Bitwa nad Bzurą była największym polskim działaniem zaczepnym wojny obronnej 1939 r. 17 września pod Witkowicami podporucznik Łukasz Ciepliński stanął przy działku przeciwpancernym i zatrzymał niemieckie natarcie.

Publikacja: 24.09.2026 21:30

Czterej żołnierze obsługujący armatę przeciwpancerną wz. 36 Bofors 37 mm. Manewry wojskowe na Wołyni

Czterej żołnierze obsługujący armatę przeciwpancerną wz. 36 Bofors 37 mm. Manewry wojskowe na Wołyniu, wrzesień 1938 r.

Foto: NAC

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Grzegorz Cygonik

Niemiecki plan kampanii zakładał szybkie rozbicie polskich armii i zamknięcie ich w wielkim kotle na zachód od Wisły. Wehrmacht miał wykorzystać przewagę w wojskach pancernych, lotnictwie i szybkości działania, zanim Polacy zdołają uporządkować obronę i stworzyć nową linię oporu. Jednym z najważniejszych celów było jak najszybsze dotarcie do Warszawy.

Bitwa, której Niemcy się nie spodziewali

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