Organizatorzy przypominają, że Powstanie Warszawskie w polskiej pamięci zbiorowej jest symbolem oporu, niemieckiego terroru okupacyjnego i katastrofy miasta oraz ludności cywilnej. W Niemczech – podkreślają – pozostaje jednak wydarzeniem słabo obecnym w świadomości społecznej i debacie publicznej. – Wrześniowe spotkanie będzie punktem wyjścia do szerszej rozmowy o miejscu okupacji Polski w niemieckiej kulturze pamięci – informuje dr Aleksandra Burdziej, kuratorka cyklu. – Czy rzeczywiście mamy do czynienia z trwałą nieobecnością, a jeśli tak, to z czego ona wynika? – dodaje.

Reklama Reklama

Uczestnicy debaty będą poszukiwać odpowiedzi na pytania, co kształtuje odmienną hierarchię pamięci w Niemczech, co z polskiego doświadczenia okupacji ginie w niemieckich narracjach i dlaczego. A także jak długo można mówić o różnicy pamięci, a od kiedy trzeba mówić o luce, zaniedbaniu albo wyparciu?

Spotkanie odbędzie się 24 września o godz. 18 w budynku Instytutu Pileckiego przy ul. Siennej 82 w Warszawie.

Kto weźmie udział w spotkaniu poświęconym pamięci o Powstaniu Warszawskim?

O przyczynach braku historii Powstania Warszawskiego w świadomości Niemców będą rozmawiali historyczka Katrin Steffen, od 2026 r. zastępczyni dyrektora Nordost-Institut w Lüneburgu, Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Piotr Jendroszczyk – stały współpracownik działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”, do 2000 r. korespondent gazety w Rosji, a potem do 2011 r. w Niemczech. Spotkanie poprowadzi kuratorka cyklu, germanistka i literaturoznawczyni dr Aleksandra Burdziej.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który znajduje się na stronie internetowej Instytutu Pileckiego. Zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne polsko-niemieckie. Debata będzie transmitowana na kanale YouTube.

Cykl „Berlin w Warszawie”

Instytut Pileckiego organizuje w 2026 r. cały cykl spotkań pod nazwą „Berlin w Warszawie”. Celem przedsięwzięcia jest wprowadzenie do polskiej przestrzeni dyskusyjnej aktualnych debat publicznych z Niemiec związanych z pamięcią, historią i polityką. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w warszawskiej siedzibie Instytutu, przy ul. Siennej 82. Wśród zaproszonych gości byli m.in. eksperci, publicyści i naukowcy niemieccy.

Harmonogram kolejnych spotkań:

„Das Versagen”: Niemcy, Rosja i cena złudzeń -9 października 2026 r.

Czy alianci powinni zbombardować Auschwitz? Spór o (nie)działanie – 26 listopada 2026 r.

Bezpieczeństwo ponad granicami: polska geografia, niemiecka Zeitenwende – 10 grudnia 2026 r.

Finał sezonu: Przyszłość niemieckiej Erinnerungskultur: czy kultura pamięci się kończy, czy tylko zmienia? -21 stycznia 2027 r.

Patronat medialny nad wydarzeniem ma „Rzeczpospolita” oraz rp.pl.