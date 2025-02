Muzeum wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej

Początek kopalni dał rów o długości 120 m, w którym zbierała się wyciekająca w sposób naturalny ropa. Rów ten wykopano w miejscu zwanym Wrzankom. Zbierał on stosunkowo dużo swobodnie wyciekającej ropy, ale rów miał zaledwie 120 cm głębokości, a przecież większe zasoby ropy znajdowały się głębiej. Trzeba było po nie sięgnąć.

Pierwsze szyby naftowe w Bóbrce początkowo były po prostu ręcznie kopanymi studniami. Obiegowo nazywano je „kopankami”. Okoliczni rolnicy umieli kopać studnie, bo to było dla nich główne źródło wody pitnej, prace więc ruszyły pełną parą. W 1855 r. w kopance „Wojciech” natrafiono na duże zasoby ropy naftowej, dzięki czemu udziałowcy upewnili się, że są na dobrej drodze. Żeby te zasoby zagospodarować, Łukasiewicz wybudował w 1856 r. destylarnię w Ulaszowicach, gdzie ropę przerabiano na coraz bardziej poszukiwaną na rynku naftę.

Kopanki zagrażające życiu robotników

Dzisiaj wiemy, że złoża ropy naftowej są zwykle powiązane z występującymi w ich sąsiedztwie zasobami gazu ziemnego. Często zresztą eksploatacja tego gazu bywa korzystniejsza i przez to ważniejsza niż wydobycie samej ropy. Ale w połowie XIX w. nikt o tym nie widział, a sam gaz jako taki był bezwonny. Robotnicy kopiący studnie dla wydobycia ropy naftowej wdychali nieświadomie ten gaz (zamiast tlenu) i dusili się. Początkowo nie rozumiano, co się dzieje, ale Łukasiewicz odkrył istotę zagrożenia i od tej pory kopanki tworzono tylko do głębokości, która jeszcze nie wiązała się z narażeniem robotników na zatrucie gazem. Na szczęście nie doszło do ani jednego wypadku śmiertelnego, chociaż niektóre kopanki były naprawdę głębokie: kopanka „Franek” została wykonana ręcznie w 1860 r. do głębokości 50 m, natomiast kopanka „Janina” w 1878 r. osiągnęła głębokość 132 m. Wyrąbywano je w dużej części w skale, bo Bóbrka to już przedmurze Karpat, dlatego w użyciu były nie tylko łopaty, ale także kilofy i oskardy. Naprawdę nie lada wyczyn kopaczy!

Ponieważ kopanki (ze względu na omówione trudności) nie sięgały tak głęboko, żeby dostać się do naprawdę bogatych złóż ropy, udziałowcy spółki poszukiwali sposobu ich pogłębienia bez narażania ludzi na zatrucie. Zdecydowano się zastosować wiercenie udarowe. Polegało ono na tym, że w dnie kopanki drążono otwór, podnosząc do góry liną i kołowrotem masywny stalowy świder, który po podniesieniu zrzucano na dół, a spadający świder swoim zaostrzonym końcem wybijał otwór w skale. Gruz pokruszonej skały wywożono na zewnątrz, świder podnoszono i ponownie zrzucano, dzięki czemu pogłębiał on wcześniej wybity otwór. I jeszcze raz, i jeszcze raz...

Pogłębiona wierceniem wspomniana wyżej kopanka „Franek” dosięgnęła złoża ropy na głębokości 150 m, a kopanka „Janina” doszła do głębokości 250 m i tak skutecznie „dobrała się” do złoża ropy, że dostarcza ropę do dziś. Niedużo, około 100 kg ropy na dobę, ale jest to zapewne najdłużej na świecie funkcjonujący szyb naftowy!