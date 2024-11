Cmentarna rewolucja z przełomu XVIII i XIX w.

Pierwszy cmentarz „polowy” dla Warszawy otwarto dopiero w 1783 r. Był to tzw. cmentarz Świętokrzyski. Jego teren (bez nagrobków) zachował się do dziś na skrzyżowaniu ulicy Wspólnej z Emilii Plater (przy kościele św. Piotra i Pawła na Koszykach). W tym czasie znajdował się on, co prawda, w formalnych granicach miasta, ale poza terenem zwartej zabudowy. Jego nazwa wynikała z faktu, że służył mieszkańcom tylko jednej warszawskiej parafii – św. Krzyża. Obejmowała ona najzamożniejsze rejony Warszawy, takie jak ulice Krakowskie Przedmieście i Nowy Świat. Dlatego też na przełomie XVIII i XIX w. pochowano tam wielu znanych i wpływowych mieszkańców, w tym arystokratów i dygnitarzy. Z początku nie było to jednak proste, aby tego typu ludzi przekonać do nowej formy pochówku. Bogaci byli przyzwyczajeni do krypt kościelnych będących narzędziem budowania osobistego i rodzinnego prestiżu. Przykład dał dopiero biskup smoleński Gabriel Wodziński (zm. 1788 r.), którego wolą było spocząć na cmentarzu Świętokrzyskim.

Stanisławowska Warszawa miała jeszcze trzy inne parafie – św. Jana Chrzciciela, Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny oraz św. Andrzeja. Miejsce dla ich cmentarza znalazło się już poza ówczesną granicą miasta, przy trakcie do wsi Powązki. Stąd też wzięła się późniejsza nazwa – cmentarz Powązkowski. Zaczątkiem nekropolii była stosunkowo niewielka parcela podarowana przez stolnika warszawskiego i starostę klonowskiego Melchiora Korwina Szymanowskiego (zm. 1797 r.). Za życia zyskał złą sławę jako dręczyciel chłopów. Być może więc Szymanowscy traktowali ten datek w charakterze pokuty za grzechy ojca. Cmentarz otwarto w 1790 r. przy finansowym wsparciu króla i jego brata, już wówczas prymasa Poniatowskiego. Dwa lata później w pobliżu powstały też dwa cmentarze ewangelickie – augsburski i reformowany. Wchodzący dziś w skład tego kompleksu cmentarz żydowski przy ul. Okopowej powstał dopiero w pierwszej dekadzie XIX w., nie mówiąc o dużo późniejszym cmentarzu kaukaskim (po 1830 r.) i tatarskim (1867 r.) czy wojskowym (1912 r.).

Poza Warszawą, jeszcze przed upadkiem Rzeczypospolitej, udało się otworzyć zamiejskie cmentarze np. w Grodnie i Sandomierzu. W obu przypadkach miało to miejsce w 1792 r., w efekcie uniwersału „względem cmentarzy i szlachtuzów”, który wydała Komisja Policji Obojga Narodów (odpowiednik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych). Był to dokument obowiązujący wszystkie miasta królewskie. Jednak w praktyce okazał się dość trudny do wprowadzenia w życie, chociażby ze względu na brak odpowiednich parceli. Przykładem były ówczesne starania o założenie cmentarzy w Krakowie czy Lublinie, które ostatecznie powstały dużo później.

Galicyjski rozdział tej historii

Równocześnie cmentarze zamiejskie rozwijały się też na terenie pierwszego zaboru austriackiego, czyli w Królestwie Galicji. Było to zgodne z generalną polityką Józefa II w całym cesarstwie Habsburgów (choć przepisy wciąż umożliwiały pochówki w kościołach, za wysoką opłatą). Najdonioślejszym tego efektem było założenie w 1786 r. czterech nowych cmentarzy dla Lwowa: Gródeckiego, Żółkiewskiego, Stryjskiego i Łyczakowskiego. Rozlokowano je po różnych stronach miasta, aby służyły społecznościom konkretnych dzielnic. Do naszych czasów zachował się tylko cmentarz Łyczakowski. Stało się tak głównie dzięki temu, że w przeciwieństwie do pozostałych ta nekropolia dawała się powiększać na przestrzeni XIX w. Choć cmentarz Łyczakowski kojarzymy dziś z wieloma ważnymi osobistościami galicyjskiej stolicy, to na wszystkich chowano przedstawicieli lokalnej elity.

Rok wcześniej swój cmentarz zamiejski miał już Jarosław, będący wówczas ważnym ośrodkiem handlowym. Nieco później takie cmentarze powstały też w: Hrubieszowie, Rzeszowie oraz Tarnowie. Na tym ostatnim do dziś zachował się nagrobek jednej z pierwszych pochowanych, czyli księżnej Marii z Lubomirskich Radziwiłłowej (zm. 1795 r.), byłej żony Karola Radziwiłła „Panie Kochanku”. Był to jeszcze bardzo rzadki przypadek, aby osoba o tak wysokiej pozycji spoczęła „w polu”. Kilka lat później pochowano tam również Annę Marię z Hadików Lubomirską (zm. 1803 r.), której grób również się zachował. Co jednak znamienne, Sanguszkowie, ówcześni właściciele Tarnowa i okolicznych dóbr, po raz pierwszy pochowali swoich krewnych na tym cmentarzu dopiero w drugiej połowie XIX w.