Jan III Sobieski, lew Lechistanu

W 1646 r. obaj bracia Jan i Marek Sobiescy wyruszyli w długą, dwuletnią podróż po Europie, odwiedzając Niemcy, Niderlandy, Francję i Anglię. Kończyła się właśnie wojna trzydziestoletnia, dlatego bracia Sobiescy mogli się zapoznać z ówczesną techniką militarną, sposobem prowadzenia walki, fortyfikacjami, organizacją formacji zbrojnych i uzbrojenia. Znajomość języków obcych z pewnością ułatwiała dokładne przyjrzenie się sztuce militarnej użytej w wojnie trzydziestoletniej. Przyszły król miał okazję poznać stosunki panujące we Francji we wczesnym okresie panowania Ludwika XIV. W czasie podróży bracia Sobiescy nawiązali znajomości z wpływowymi postaciami ówczesnej Europy Zachodniej, m.in. z Wilhelmem II Orańskim, Karolem II Stuartem i księciem Kondeuszem. Francja zrobiła na Janie Sobieskim tak silne wrażenie, że zapragnął nawet wstąpić do gwardii królewskiej. W 1648 r. do podróżujących braci Sobieskich dotarła wiadomość o śmierci ich ojca, podówczas kasztelana krakowskiego. Ta smutna wiadomość zbiegła się z wybuchem powstania Bohdana Chmielnickiego w Ukrainie. Marek i Jan Sobiescy przystąpili do kampanii przeciw buntownikom, stając na czele własnych chorągwi – husarskiej i kozackiej.

W 1648 r. król Jan Kazimierz nadał Janowi Sobieskiemu starostwo jaworowskie po jego zmarłym ojcu Jakubie Sobieskim. Zaledwie 19-letni kasztelan przeszedł swój chrzest bojowy, uczestnicząc w wielu bitwach i potyczkach, w tym w bitwie pod Batohem w czerwcu 1652 r., podczas której zginął w czasie dokonanej przez Tatarów rzezi kilku tysięcy polskich jeńców jego brat Marek Sobieski. Jan objął po zamordowanym bracie starostwo krasnostawskie. Śmierć Marka spotęgowała w Janie nienawiść do islamu, co znalazło wyraz w sprzecznym z protokołem dyplomatycznym i dobrymi zwyczajami napadzie na posła tatarskiego. Jan Sobieski zrozumiał, że pokonać wroga można jedynie wówczas, gdy pozna się jego zwyczaje. Zaczął skrupulatnie studiować życie Tatarów, ich język, obyczaje i – co ważne – organizację i sposób prowadzenia walki.

Piętno zdrajcy

Niestety, w życiorysie bohatera spod Wiednia są także wątki bardzo niechlubne, o których potomni prawie zapomnieli. 16 października 1655 r. jako pułkownik wojska kwarcianego poddał się pod Ujściem armii króla szwedzkiego Karola X i pozostał przy nim do 24 marca 1656 r. Czy był zatem zdrajcą pokroju Janusza Radziwiłła? Czy może bardzo pragmatycznym dowódcą, który w obliczu nieuchronnej klęski oszczędził życie swoich żołnierzy? Niestety, wiele wskazuje, że należał do pierwszych polskich magnatów i dowódców, którzy przeszli na stronę szwedzką. Później nie był też biernym obserwatorem przebiegu zdarzeń, ale aktywnym szwedzkim dowódcą, który ze zdumiewającą konsekwencją prowadził swoje oddziały do Prus, a później przyczynił się do klęski wojsk polskich w bitwie pod Gołębiem w lutym 1656 r. Dopiero 24 marca tego samego roku, w obliczu pogarszającej się sytuacji Szwedów, przeszedł pod Łańcutem pod komendę Stefana Czarnieckiego, by od tej pory walczyć ze swoimi dotychczasowymi sojusznikami. Na wieść o odejściu Sobieskiego rozzłoszczony król Karol X Gustaw rozkazał powiesić na szubienicy portrety Sobieskiego i innych dowódców wojsk kwarcianych, którzy powrócili na służbę Jana Kazimierza. Wiedza o sztuce wojennej Tatarów przydała się Janowi, gdy 26 maja 1656 r. dowodził jako chorąży wielki koronny 2-tysięcznym korpusem tatarskim w trzydniowej bitwie z wojskami Karola Gustawa pod Warszawą. Przyszły król na polu walki odkupywał zdradę wobec prawowitego władcy Polski Jana Kazimierza. Poczucie winy zmusiło go nawet do opowiedzenia się po stronie króla podczas rokoszu Jerzego Lubomirskiego. Czas spędzony pod komendą króla szwedzkiego z pewnością wzbogacił wiedzę militarną Sobieskiego. Mógł bowiem obserwować działania znakomicie wyszkolonej i wyposażonej armii szwedzkiej. Zdobytą wiedzę zastosował w 1657 r. w zwycięskich walkach z wojskami siedmiogrodzkiego księcia Jerzego II Rakoczego. 17 października 1660 r. był jednym z czterech komisarzy, którzy podpisali z Kozakami ugodę cudnowską.

Młodość Jana Sobieskiego upłynęła w cieniu nieszczęść, które coraz liczniej nawiedzały jego ojczyznę. Wojna z Kozakami w Ukrainie, walki z wojskami rosyjskimi na Litwie i Zadnieprzu, najazd szwedzki, utrata Prus Książęcych jako lennika Polski oraz najazd księcia siedmiogrodzkiego Jerzego II Rakoczego spustoszyły i osłabiły kraj. Dochodziły do tego wewnętrzne tarcia pomiędzy profrancuskim stronnictwem królewskim a tą częścią magnaterii polskiej, z Jerzym Lubomirskim na czele, która sprzeciwiała się elekcji vivente rege księcia wielkiego Kondeusza na króla Polski.

Rzeczpospolita potrzebowała jak powietrza władcy oświeconego, którego wizja przyczyniłaby się do odnowy jej sił. Sobieski cieszył się wielką popularnością wśród szlachty polskiej. Mimo iż swoim wykształceniem, znajomością języków, obyciem w świecie i wszechstronnymi zainteresowaniami wyrastał ponad ogół szlachty, to swoim stylem bycia zdawał się być jednym z nich. Z dyplomaty europejskiego formatu potrafił przeobrazić się w sejmikowego rębajłę, gotowego stanąć do pojedynku na ubitej ziemi. Zwycięska bitwa z kilkakroć liczniejszymi wojskami kozackimi Doroszenki pod Podhajcami 6–16 października 1667 r. przyniosła mu niezwykłą popularność i sławę. Połączenie 5 lutego 1668 r. nadanego mu urzędu hetmana wielkiego koronnego z funkcją i godnością marszałka wielkiego koronnego otworzyło mu drogę do tronu.