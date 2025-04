Mieszko z Piastów, cwany geniusz

Czy Mieszko już w swoich czasach rozumiał, że trwanie przy starych kultach to prosta droga do politycznego niebytu? Jeśli tak, to jest to niewątpliwy dowód jego politycznego geniuszu. Mógł też wybrać inną drogę, skierować się w stronę Konstantynopola. Tym bardziej że południowa i wschodnia słowiańszczyzna były już od stuleci penetrowane przez apostołów obrządku greckiego, z których Święci Cyryl i Metody to tylko najbardziej znane postaci. Tą ścieżką poszli zresztą sąsiedzcy Rusowie, tworząc podwaliny pod przyszłą dominację Kościoła greckiego w całej Europie Wschodniej.

„Chrzest Polski” (także: „Zaprowadzenie chrześcijaństwa”) – obraz Jana Matejki z 1889 r. Foto: Muzeum Narodowe w Warszawie/Wikipedia

I na koniec wybór, który wydał mu się najtrafniejszy. Kościół rzymski, ale nie przez kontakty z agresywnymi marchiami wschodnich Niemiec, lecz czeski dwór Bolesława Srogiego. Wybór absolutnie genialny. Znów, gdyby śmiało spojrzeć w przyszłość, nie tylko piastowska Polska, ale także późniejsze inkarnacje naszej państwowości po wyborze obrządku greckiego musiałyby z czasem być powoli wchłaniane przez Słowian wschodnich. Wszak chwile cywilizacyjnej słabości przeżyli tak naprawdę tylko raz, w XIII stuleciu, po najeździe mongolskim. Siła jednak żywiołu Słowian na Rusi była tak olbrzymia, że po zrzuceniu mongolskiego jarzma budowa wielkiej i dominującej państwowości przebiegała niemal bez zakrętów.

„Czeska ścieżka” chrystianizacji Polski

A gdyby Mieszko wybrał Magdeburg? Nie było to wykluczone. Co więcej, prawdopodobne, wszak 100 lat wcześniej to apostolstwo z późniejszych Niemiec wygrało z uczniami Cyryla i Metodego wielką bitwę o chrzest państwa wielkomorawskiego. Wówczas zależność Gniezna od Świętego Cesarstwa byłaby bezpośrednia. A lenno zapewne nieuniknione, o czym świadczy przykład teścia pierwszego Piasta Bolesława Przemyślidy z czeskiej Pragi.

Mieszko wybrał więc w 966 r. najmądrzej, jak mógł. Dzięki „czeskiej ścieżce” chrystianizacji Polski jego następcy mogli utrzymywać balans między wpływami cesarza i papieża, a Kościół państwa Piastów (zwłaszcza później) służył swojemu władcy, a nie obcym. Był więc Mieszko bezdyskusyjnie geniuszem, bo nie sądzę, żeby racjonalna kalkulacja, a tym bardziej jakiś erotyczny zapał do Dobrawy skierowały go (a właściwie jego posłów) na dwór Przemyślidów do Pragi.