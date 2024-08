Zwiedzamy polskie zabytki techniki: Kanały Augustowski i Elbląski

Planowanie budowy, pierwsze trudności i efekt końcowy

Plan budowy kanału opracował – jak już wspomniałem – Georg Jacob Steenke. Prace projektowe rozpoczęto w roku 1837, prace budowlane zaś ruszyły 28 października 1844 r. Zadanie było niezwykle trudne, ponieważ na końcu kanału, gdy zbliża się on już do Bałtyku, różnica poziomów między jeziorami Druzno i Piniewo wynosiła 99 m na odcinku zaledwie 10 km. Pokonanie tej różnicy poziomów w sposób typowy dla budownictwa wodnego, to znaczy za pomocą śluz (jak w opisanym wyżej Kanale Augustowskim), było praktycznie niemożliwe. I wtedy inżynier Steenke wpadł na niezwykły pomysł: zastosował do transportu statków pomiędzy tymi poziomami pochylnie z wózkami przenoszącymi statki, jadącymi po szynach.

Jest to niezwykły widok: statki jadą po suchym lądzie na wózkach ciągniętych przez stalowe liny! Stanowi on ciekawostkę techniczną i atrakcję turystyczną godną obejrzenia. Do napędu bębnów zwijających liny i ciągnących statki używa się energii wody, która przy tak dużej różnicy poziomów górnego i dolnego zbiornika wodnego jest wystarczająca do tego, by przewozić po suchym lądzie statki o wadze do 50 ton i o długości do 26,8 m. Takich pochylni na całej długości kanału jest pięć, podczas gdy śluz wyrównujących poziom wody w tych odcinkach kanału, gdzie różnice poziomów nie są takie duże – zaledwie 4.

Jednak także w tej początkowej (patrząc od strony lądu) części kanału trzeba było wykonać duże prace hydrotechniczne, żeby wyrównać poziomy wód włączonych do kanału jezior. Za punkt odniesienia przyjęto poziom lustra wody w najniższym jeziorze Jeziorak. Na skutek tego poziom wody w jeziorach Sambród i Piniewo trzeba było obniżyć o 5 m, a w jeziorach Ilińsk i Ruda Woda odpowiednio o 1,5 i 1,7 m. Zdarzył się jednak też przypadek odwrotny: poziom wody w Jeziorze Karnickim był o 3 m niższy niż poziom wody w jeziorze Jeziorak. Rozwiązano to w ten sposób, że na jeziorze tym usypano groblę o długości 0,5 km, wysokości 6 m i szerokości 50 m, środkiem której przeprowadzono odpowiedni odcinek Kanału Elbląskiego. Można tu oglądać statki płynące ponad powierzchnią jeziora!

Poszczególne fragmenty kanału oddawano do użytku etapami. Pierwszy statek przepłynął górny odcinek kanału między miejscowościami Ostróda i Miłomłyn 31 sierpnia 1860 r., ale potem oddawano kolejne odcinki aż do 1873 r., natomiast w roku 1881 oddano do użytku ostatnią z opisywanych wyżej pochylni o nazwie Całuny.

Budowa kanału była kosztowna. Przeliczenie dawnych walut na dzisiejsze złotówki byłoby utrudnione, lepiej więc odnotować, że kanał kosztował tyle, co 2,4 tony złota i był droższy o 10 proc. od kosztu wieży Eiffla w Paryżu. Warto chyba obejrzeć tak drogocenny zabytek!