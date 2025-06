Metro w krajach azjatyckich Część I: Japonia i Chiny

Rozwój komunikacji miejskiej w Chinach

Chiny to ogromny kraj, który w ciągu ostatnich 20 lat pod każdym względem rozwinął się niewiarygodnie. Dotyczy to także komunikacji miejskiej. Gdy w 1999 r. byłem z pierwszą służbową wizytą w Chinach, to na ulicach było pełno rowerów, pomiędzy którymi poruszały się z trudem nieliczne samochody. Przy kolejnych wizytach zmiany były wręcz szokujące, także w komunikacji miejskiej.

Pierwsze metro powstało oczywiście w Pekinie. Budowę rozpoczęto w 1965 r., a pierwszą linię oddano do użytku 1 września 1969 r. Miała ona 23 km długości i 17 stacji. Ciekawostką było to, że początkowo metro służyło wyłącznie do celów wojskowych (chodziło o szybki dojazd do centrum miasta żołnierzy mających koszary w zachodniej części miasta). Dopiero 15 stycznia 1971 r. metro udostępniono także cywilom, ale aż do 1973 r. byli to wyłącznie urzędnicy państwowi. Osobom niezatrudnionym w państwowych instytucjach i cudzoziemcom wstęp był zabroniony! Potem te ograniczenia zniesiono, a metro ulegało ciągłej rozbudowie. Obecnie łączna długość 22 linii metra wynosi 689 km i ma 405 stacji. W 2019 r. udostępniono informację, że w budowie jest 300 km nowych tras. Dziennie z metra w Pekinie korzysta ponad 10 mln pasażerów. Jest to jeden z największych systemów komunikacji zbiorowej na świecie!

Chiny: nie tylko Pekin!

Intensywny wzrost gospodarczy Chin powodował, że systemy metra budowano także w innych dużych miastach tego ogromnego kraju. Jako drugie miasto po Pekinie metro otrzymało Tiencin. Dla osób mało zorientowanych w geografii Chin nazwa ta (oznaczająca po chińsku „Niebiański bród”) niewiele mówi, ale jest to jeden z największych portów świata.

Budowa metra w Tiencin rozpoczęła się w 1970 r., ale w 1976 r. miasto to nawiedziło ogromne trzęsienie ziemi, w który zginęło blisko 24 tys. mieszkańców. Podczas odbudowy zrujnowanego miasta ukończono i w 1984 r. oddano do użytku linię metra o długości 7,4 km. Było to drugie po Pekinie miasto w Chinach, które uzyskało kolej podziemną. Jednak początkowo z owego metra korzystało zaledwie 10 tys. pasażerów dziennie, dlatego odgrywało ono niewielką rolę. W 2001 r. zamknięto je i poddano gruntownej przebudowie. Ponowne otwarcie pierwszej linii, wydłużonej do 26 km, miało miejsce 12 czerwca 2006 r. Ponad sześć lat później otwarto drugą linię. Obecnie metro w Tiencin ma sześć linii o łącznej długości 233 km z 19 stacjami i przewozi blisko 1,5 mln pasażerów dziennie.

Wnętrze pociągu metra na linii 1 w Pekinie Foto: Tyg728 / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

W 1993 r. otwarto pierwszą linię metra w Szanghaju. Jak wiadomo, jest to ogromny port i centrum ważnego obszaru gospodarczego Chin. Na początku była tam tylko jedna krótka linia z czterema przystankami, ale już w 1995 r. znacząco ją wydłużono, a w 1999 r. oddano do użytku także linię nr 2. Potem systematycznie dobudowywano kolejne odcinki i kolejne linie. W 2019 r. łączna długość wszystkich linii przekroczyła 673 km. Metro w Szanghaju stało się drugą (po Pekinie) najdłuższą siecią metra na świecie. Pociągi metra zwykle poruszają się z prędkością 30–40 km/h, ale w Szanghaju wprowadzono pociągi pędzące nawet 120 km/h. Przewiduje się, że łączna długość metra w tym ogromnym mieście (wraz z wyspami) w 2035 r. przekroczy 1000 km. Ale to tylko plany. Obecnie zespół 16 linii metra w Szanghaju udostępnia 413 stacji. Codziennie z tego typu komunikacji miejskiej korzysta ponad 10 mln pasażerów.