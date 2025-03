Wkrótce prasa straciła zainteresowanie sprawą, a na pierwsze strony gazet trafiła seria makabrycznych zabójstw. Najpierw znaleziono ciało paryskiego taksówkarza. Mężczyzna zginął od postrzału w tył głowy, a jego ciało leżało przy drodze. Zginęła taksówka i 1500 franków. Miesiąc później na tylnym siedzeniu samochodu zaparkowanego w eleganckiej dzielnicy znaleziono zwłoki zawinięte w prześcieradło. Z kieszeni płaszcza monsieur Rogera LeBlonda, producenta teatralnego, zginęło 10 tys. franków.

Kolejny miesiąc przyniósł nową śmierć. Zginął Raymond Lesobre, agent nieruchomości – podobnie jak poprzednie ofiary od strzału w tył głowy. Jego portfel również opróżniono. Policja znalazła obok jego ciała imienną kartę telefoniczną na nazwisko Fritz Frommer. Ten alzacki biznesmen był widziany na przedmieściach Paryża w towarzystwie eleganckiego Szwajcara. Policjanci postanowili go przesłuchać. Ten zaprosił ich do domu, po czym wyjął broń i bez ostrzeżenia zaczął strzelać do nieuzbrojonych detektywów. Jeden z nich złapał leżący na stole młotek i uderzył Szwajcara, który stracił przytomność i został zatrzymany.

Przyznał się do sześciu morderstw. Twierdził, że ofiary nie cierpiały. Wyrok sądu mógł być tylko jeden – publiczne ścięcie.

Po aresztowaniu agresor najpierw milczał. Gdy wreszcie zaczął mówić, stwierdził, że jest Niemcem i nazywa się Eugen Weidmann. Po czym przyznał się do zabicia Lesobre’a. Śledczy ustalili, że Weidmann urodził się w 1908 r. we Frankfurcie nad Menem. Jego ojciec był biznesmenem, który chciał, aby syn poszedł w jego ślady. Eugen wprawdzie lubił pieniądze, ale pracować już nie. Choć w pracy odnosił sukcesy, to zarabiał mało. Uznał, że wzbogaci się, opróżniając kieszenie płaszczy, które jego koledzy pozostawiali w szatni. Sprawa szybko się wydała. Okazało się, że to niejedyne jego przestępstwo. Występki zaprowadziły go do poprawczaka.

Po odbyciu kary wyjechał do Kanady. Tam złapano go na kradzieży, aresztowano i deportowano do Niemiec. Niczego to go nie nauczyło. Kradzieże wkrótce zaprowadziły go do więzienia na sześć lat. Wyszedł wcześniej za dobre sprawowanie i w 1937 r. wyjechał do Francji, gdzie zabójstwa miały mu zapewnić wygodne życie.

Gdy zdecydował się zeznawać, przyznał, że Lesobre’a zabił, bo brakowało mu na czynsz. Po czym stwierdził: „Taksówkarza zabiłem dla pieniędzy, LeBlonda zabiłem dla pieniędzy i Frommera również”. I wskazał swoich wspólników: Rogera Milliona i Collette Tricot. Gdy już zaczął mówić, cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał na pytania. Opowiadał, jak zabijał Jean de Koven. Jego ofiara „przewróciła się jak szmaciana lalka” po tym, jak „zaciskał ręce wokół jej ślicznej szyi”. Zeznał: „Nie wiedziałem, że uduszenie kogoś może być aż tak trudne”. Przyznał się do sześciu morderstw. Twierdził, że ofiary nie cierpiały. „Nie jestem brutalem” – mówił dziennikarzom „The Philadelphia Inquirer”. Wyrok sądu mógł być tylko jeden – publiczne ścięcie.