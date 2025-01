Narodziny Bizancjum

To kryzys gospodarczy w III w. zakończył epokę antyczną. Doprowadził bowiem do obalenia rzymskiego pryncypatu i zastąpienia go dominatem. W ten oto sposób cesarz rzymski, tytułujący się pierwszym obywatelem republiki (princeps civium Romanorum), przerodził się w „pana i boga” (dominus et deus), którego ostateczną personifikacją stał się bizantyjski bazyleus. Władca Bizancjum nie miał już nic wspólnego z koncepcją władcy stworzoną przez Oktawiana Augusta. Był nie tylko najwyższym dowódcą, prawodawcą i sędzią oraz obrońcą Kościoła i wiary. Stworzony na cześć władcy bizantyjski ceremoniał auliczny miał przypominać każdemu i wszędzie, że bazyleus jest posłańcem i głosem samego Boga. Stąd niezależnie od godności, wieku, pochodzenia i zajmowanego stanowiska każdy, kto ujrzał jego oblicze, musiał paść przed nim na twarz, oddając mu cześć niemal boską. Ten zapożyczony od Persów obyczaj, nazywany przez Greków proskinezą, był obcy rodowitym Latynom. Wskazywał na fundamentalną różnicę pomiędzy Wschodem i Zachodem. Różnicę kulturową, która pod wieloma względami trwa do dziś.

Utworzone 1630 lat temu Bizancjum przeżyło swojego zachodniego bliźniaka o całe tysiąc lat. Jego kultura, tradycja i wiara trwają do dzisiaj, odgrywając ważną rolę w duchowym i politycznym rozwoju wielu narodów Europy. Żywym symbolem ducha bizantyńskiego pozostaje chrześcijaństwo w jego specyficznie ukształtowanym obrządku greckim, które wyznają miliony Greków oraz Słowian wschodnich i południowych.