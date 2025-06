Boski Demetriusz i jego hetery

W miejscu, gdzie wyzwoliciel raczył zejść ze swego wozu, wznoszą ołtarz „Demetriuszowi Wysiadającemu”. Stawiają złote posągi obu wodzów – bóstw – obok pomnika tyranobójców. Antygon i Demetriusz są też honorowani świętami państwowymi. Miesiąc Munichion będzie się odtąd zwał Demetrion, a każdy ostatni dzień każdego miesiąca zwać się będzie na przyszłość Demetrias. Także Atena, patronka miasta otrzyma nową szatę. Z wizerunkami Antygona i Demetriusza oczywiście. I nic, że gwałtowna burza rozpędza procesję z darem. Zgromadzenie uchwala, że to Demetriusz orzeknie, jak powinno się poprawnie złożyć wota. Co na to on sam? Czuje, że jest mu do twarzy z boską aureolą. W glorii boskości udaje się na liczne wojny, ale pod Akropol jeszcze wróci.

Profanacja Partenonu

I rzeczywiście wraca ledwie trzy lata później. Jest już innym Demetriuszem. Oswoił się nie tylko z boskością, ale także z wiekopomną sławą. W międzyczasie zdążył bowiem rozbić flotę Ptolemeusza pod cypryjską Salaminą i okryć się legendą podczas oblężenia Rodos. Po powrocie do Grecji z łatwością dziecka rozprawił się z armią Kassandra pod Termopilami, zajął Beocję i wrócił do Aten. Zgromadzenie przyjmuje go na kolanach, a on na swoją rezydencję wybiera świątynię patronki miasta, dziewiczej Ateny – słynny Partenon. To oczywista profanacja, tym bardziej że Demetriusz wprowadza się do nowego lokum otoczony wianuszkiem heter i zamienia przybytek w dom publiczny. Ale Ateńczykom to nie przeszkadza. Jest wszak bogiem, tak jak ona – Atena. Czyż może więc się kryć za tym jakiś nietakt?

I tu warto się zastanowić, czy po tym wszystkim można jeszcze wytyczyć jakąś inną granicę upodlenia Ateńczyków? Na pozór nie, ale wydarza się coś, co przejdzie do historii i w nie mniejszy, niż za sprawą śmierci Sokratesa, sposób zawiśnie nad kartami historii ojczyzny demokracji. Oto zgromadzenie skazuje jakiegoś człowieka na karę wysokiej grzywny. Jego syn, biesiadnik Demetriusza, biegnie do swego patrona, a ten nakazuje zgromadzeniu wycofać karę. Zgromadzenie jest posłuszne, karę uznaje za niebyłą, lecz by się uchronić przed kolejnymi interwencjami uchwala, że nikomu nie wolno przynosić listów pisanych przez Demetriusza do zgromadzenia. Na wieść o tym zbawca wpada w straszny gniew. Zgromadzenie natychmiast się wycofuje, skazując na śmierć lub wygnanie wnioskodawcę i jego stronników. I na wniosek niejakiego Stratoklesa uchwala, że wszystko, co król (tak, w międzyczasie Demetriusz zdążył już założyć królewską koronę) zarządzi, jest „zawsze dla ludzi słuszne, a zbożne wobec bogów”. Niebo nad Attyką nie pęka. Partenon w gruzy się nie wali. Bogowie są pewnie tylko zawstydzeni. A Demetriusz?

Demetriusz harcuje dalej z heterami. Ale wszystko do czasu. Na każdego przychodzi kres. Antygon przegrał królestwo pod Ipsos w 301 roku przed Chrystusem. Demetriusz również, umierał jako pokonany wódz kilkanaście lat później w Apamei nad Orontesem. Za to jego syn i jego potomkowie Antygonidzi rządzili jeszcze przez kilka pokoleń Macedonią i wtrącali się, zwykle skutecznie, w sprawy Hellady. Akropol zostawili jednak w spokoju. Przywrócili kult bogini i nie kalali jej wzorem Demetriusza obecnością heter. Odzyskał świętość i symboliczne znaczenie dla miasta i ludzkości. I po dziś dzień widzimy w nim symbol ojczyzny demokracji.