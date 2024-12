Telefony komórkowe - techniczne arcydzieło dla każdego

Czytaj więcej Historia Fale radiowe. Tajemnice eteru, którego nie ma Fale radiowe umożliwiają komunikację na odległość, dostarczają informacji i rozrywki w postaci przekazów radiowych i telewizyjnych, pozwalają na korzystanie ze smartfonów i wi-fi, prowadzą samoloty i statki za pomocą radaru, a nawet podgrzewają nam potrawy w mikrofalówkach.

4. Atrybut arcydzieła to ułożenie jego elementów

Matejko, malując „Bitwę pod Grunwaldem”, na ograniczonej powierzchni musiał rozmieścić (z sensem!) bardzo wiele elementów. Ustalić ich powiązania. Zapewnić, że każdy element będzie spełniał określoną rolę z punktu widzenia całości.

Zadanie elektronika budującego telefon komórkowy było podobne. Pisałem w jednym z moich felietonów, że to, co najważniejsze, jest zwykle niewidoczne dla oczu. W zminiaturyzowanym układzie scalonym trzeba było rozmieścić (z sensem!) bardzo wiele elementów: procesor przetwarzania mowy, nadajnik i odbiornik radiowy oraz rozbudowany system sterujący o złożoności porównywalnej z komputerem. Wszystko to musi być sprawne, energooszczędne i bardzo zminiaturyzowane. Dzięki temu komórka jest taka mała i lekka. A przecież prototypy tych urządzeń miały rozmiary sporej walizki i ważyły 40 kg (taki był wspomniany wyżej telefon MTA). Dzisiejsza komórka musi zawierać te same elementy elektroniczne, co jej „przodek” sprzed pół wieku, a musi mieć wielokrotnie mniejszą objętość i wagę. Wymagało to mistrzowskiego rozmieszczenia w strukturze półprzewodnika milionów elektronicznych podzespołów, powiązanych i współpracujących ze sobą.

Co więcej, współczesna komórka ma zwykle mnóstwo dodatkowych gadżetów, do których tak przywykliśmy, że uważamy je za coś oczywistego: aparat fotograficzny, radio, odtwarzacz MP3, kalkulator, nawigację GPS. Jest tego coraz więcej w coraz mniejszych telefonach! Żeby osiągnąć ten efekt, trzeba odpowiednie elementy elektroniczne właściwie upakować, scalić, zminiaturyzować, ale przede wszystkim rozmieścić.

To, co stworzył inżynier budujący układ scalony będący „sercem” telefonu komórkowego, to prawdziwe arcydzieło. Genialne ułożenie tysięcy elementów! Elementy arcydzieła muszą do siebie pasować jak rymy w wierszu. Muszą być ułożone we właściwym porządku jak dźwięki w sonacie. Muszą tworzyć całość jak barwne plamy na obrazie. Komórka to wszystko ma, jest więc arcydziełem. Mam nadzieję, że udało mi się Państwa o tym przekonać.