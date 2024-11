Rozwój sieci neuronowych jako narzędzia sztucznej inteligencji, cz. II

Perceptron jako światowa sensacja

W życiu każdego człowieka nadchodzi moment, że jego sprawność umysłowa się pogarsza. Niestety, w mózgu każdego z nas neurony obumierają, połączenia się rwą, coraz trudniej jest sobie coś przypomnieć albo coś nowego wymyśleć. Te procesy neurodegeneracyjne dotykają każdego. Jeśli są bardzo intensywne, to nieszczęśnik zapada na różne choroby: alzheimera, parkinsona, stwardnienie rozsiane… Ale u większości z nas – pomimo ubywających neuronów i zrywanych połączeń – sprawność umysłowa jest zachowana przez wiele lat.

Czytaj więcej Historia świata Jak nauczyliśmy maszyny liczyć i myśleć za nas? Historia grafiki komputerowej Pierwsze komputerowo generowane rysunki uzyskano w ramach projektu o nazwie Whirlwind. Projekt ten, zapoczątkowany w 1950 r., był stosunkowo mało znany, ponieważ służył do celów wojskowych i na długi czas go utajniono.

Rosenblatt postanowił to sprawdzić. Najpierw nauczył perceptron dobrze rozwiązywać jakieś zadanie, a potem zaczął go niszczyć! Tu wyrwał jakiś kabel, tam usunął któryś neuron, a perceptron stale zachowywał wyuczoną zdolność rozwiązywania stawianych mu zadań. Trzeba było zdemolować (i to losowo!) znaczną część sieci, żeby zaczęła się mylić. Opisane wyniki badań Rosenblatt publikował, te publikacje czytano na całym świecie i… nie dowierzano.

Zaczęto budować systemy naśladujące perceptron. Znane były prace radzieckiego akademika Wiktora Głuszkowa, który po przeczytaniu prac Rosenblatta gorączkowo zmierzał do zbudowania własnej sieci neuronowej w Kijowie (był Ukraińcem) – i w efekcie potwierdził wszystkie odkrycia Amerykanina. We Włoszech zbudowano odpowiednik perceptronu w Padwie i nazwano go „Pandemonium”, bo zdaniem Włochów neurony uczące się zachowywały się jak demony.

Były też podobne prace w innych krajach i wszystkie potwierdzały, że sieci neuronowe mogą się uczyć i wykorzystywać zdobytą wiedzę.

Cios zadany przez Marvina Minsky’ego

Ogromna popularność perceptronu Rosenblatta nie podobała się wielu badaczom. Należał do nich Marvin Minsky (1927–2016), notabene niezwykle zasłużony dla powstania i rozwoju sztucznej inteligencji. Do końca życia twierdził, że to on zaproponował nazwę „sztuczna inteligencja” dla całego obszaru zastosowań komputerów mających naśladować inteligentne działania człowieka. Wraz z Johnem McCarthym był współorganizatorem i animatorem słynnej konferencji w Dartmouth (1956 r.) – w czasie ośmiotygodniowej burzy mózgów stworzono podstawy sztucznej inteligencji, na których potem oparły się wszystkie czołowe uniwersytety rozwijające tę dziedzinę wiedzy.