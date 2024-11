Krzysztof Kowalski: Heroizm zdegradowany

A może w trakcie schodzenia ze zdobytego szczytu? Otóż w kieszeni kurtki Mallory’ego znajdowały się jego okulary przeciwsłoneczne, co sugeruje, że wypadek wydarzył się pod wieczór, gdy wspinacze schodzili w dół. Co więcej, Mallory nie miał w kieszeni kurtki fotografii żony, a wiadomo – zapowiadał to bowiem przed wyprawą – że jeśli stanie na szczycie, pozostawi tam tę fotografię. Z kolei Irvine miał ze sobą aparat fotograficzny, którym zamierzał uwiecznić historyczny moment – być może aparat odnajdzie się w rejonie, gdzie rozegrała się tragedia. Ekipa „National Geographic” ma zamiar go szukać. Być może znajduje się w nim dowód pierwszego zdobycia Mount Everestu. Byłoby to 29 lat przed Tenzingiem i Hillarym.

Pionierskie próby bycia pierwszym mają patetyczny wymiar, wymagają autentycznego heroizmu. Bywa, że kończą się tragicznie. Ale czas sprawia, że patos i heroizm ulegają erozji. Najwyższe góry naszej planety zdobywane są seryjnie. Na przykład w październiku dowiedzieliśmy się, że Dorota Rasińska-Samoćko jako pierwsza kobieta z Polski wspięła się na wszystkie ośmiotysięczniki świata (jest ich 14). Na Mount Everest wchodzi się za pieniądze. Kosztuje to ok. 50 tys. dolarów, działają firmy wyspecjalizowane w takiej turystyce. Nepalczyk Nirmal „Nims” Purja, który zdobył w ten sposób trzy ośmiotysięczniki w dwa dni, poinformował po tym dokonaniu, że tłum na Evereście w 2019 r. wynosił około 320 osób. To on wykonał zdjęcie pokazujące kolejkę ludzi na szczyt Czomolungmy i to w najniebezpieczniejszym miejscu, czyli tzw. strefie śmierci.

Czy o takiej przyszłości najwyższej góry świata, o tonach śmieci zalegających jej zbocza, myśleli pionierzy himalaizmu?