Żagle na horyzoncie

Historia Żaglowce nie znikają. Wyjątkowa wystawa w Gdańsku „Dzieje żeglarstwa wypełnione są niezliczoną liczbą indywidualnych wspomnień i olśnień, przygód i sukcesów odniesionych na szlakach tysięcy rzek, jezior i niezmierzonych przestrzeni mórz i oceanów" - Włodzimierz Głowacki, „Dzieje żeglarstwa polskiego".

„Windjammery” przewoziły: rudę, węgiel, drewno, zboże, etc. Ale mimo oczywistych zalet miały jednak istotne ograniczenia, ponieważ musiały pływać po określonych trasach i w odpowiednich porach roku, aby wykorzystywać sprzyjające wiatry i prądy. Dlatego ich czas przeminął. „Wykorzystywano je do przewozu towarów aż do początku lat 40. XX w., później zaczęły stopniowo odchodzić do lamusa. Ostatnie rejsy żaglowców transportowych »Pamir« i »Passat« odbyły się w 1949 r., statki przewoziły wtedy ładunek zboża” (za: „Żaglowce”).

Żaglowce wracają do łask

A jednak to nie koniec żagla w transporcie morskim. Francuska stocznia Piriou podpisała umowę z francuskim armatorem TOWT (TransOceanic Wind Transport) na budowę kolejnych sześciu statków towarowych o napędzie żaglowym. Kolejnych, ponieważ dwa już istnieją (Anemos i Artemis). PortalMorski.pl informuje, co to za jednostka. „Zaprojektowany do transportu przez Atlantyk 1100-tonowych ładunków paletowych kawy i kakao oraz 135 beczek wina i spirytualiów o pojemności 225 litrów każda przy użyciu żagla jako napędu głównego, »Anemos« dysponuje trzema tysiącami metrów kw. żagli dziobowych i rufowych, zainstalowanych na dwóch 52-metrowych masztach z włókna węglowego. Maksymalna prędkość jednostki pod żaglami wynosi 16 węzłów, co zmniejsza emisję dwutlenku węgla o 90 proc. w porównaniu do podobnej wielkości statków towarowych. Flota ośmiu takich statków francuskiego armatora, przewożąca łącznie około 200 tys. ton towarów, przyczynia się do obniżenia śladu węglowego o niemal 40 tys. ton rocznie w porównaniu do innych statków transportujących podobne wolumeny”. W dziejach transportu wodnego historia „nuntia vetustatis” – historia to zwiastunka przyszłości.