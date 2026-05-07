Reklama

Stalin przyczynił się do rozkwitu teorii na temat tego, co się stało z Hitlerem

81. rocznica kapitulacji III Rzeszy Niemieckiej po raz kolejny przypomina o kontrowersjach wokół samobójczej śmierci człowieka, który ponosi osobistą winę za wybuch II wojny światowej, zagładę blisko 20 mln ludzi w całej Europie i za haniebny upadek samych Niemiec.

Publikacja: 07.05.2026 21:00

Premier Wielkiej Brytanii, sir Winston Churchill, siedzi na zniszczonym krześle w otoczeniu brytyjsk

Premier Wielkiej Brytanii, sir Winston Churchill, siedzi na zniszczonym krześle w otoczeniu brytyjskich i radzieckich oficerów – przed wejściem do bunkra Hitlera. Berlin, 16 lipca 1945 r.

Foto: Imperial War Museums/Wikipedia

Paweł Łepkowski

Po wojnie krążyły różne pogłoski o tym, co się stało z Hitlerem. Kontrowersje wokół sowieckich wyników badań zwłok identyfikowanych jako resztki Adolfa i Ewy Hitlerów przyczyniły się do rozkwitu przeróżnych teorii spiskowych, których najbardziej skrajną wersją była koncepcja ucieczki Führera do Ameryki Południowej. Winę za tę niepewność ponosił sam Stalin, który nie chciał, aby upowszechniła się legenda o „żołnierskiej” śmierci Hitlera na ostatnim posterunku. Uważał, że był on tchórzem niezdolnym do strzelenia sobie w głowę, dlatego otruł się cyjankiem potasu. Opinię tę podtrzymywało dwóch radzieckich historyków: German Rosanow oraz Lew Bezymienski, były oficer radzieckiego wywiadu i tłumacz, który brał udział w przesłuchaniach berlińskiego dowództwa Wehrmachtu w maju 1945 r. 23 lata później Bezymienski napisał głośną książkę „Śmierć Adolfa Hitlera”, w której kłamał, że odnalezione zwłoki Hitlerów zostały po krótkim czasie spalone w radzieckim krematorium. W rzeczywistości dopiero cztery miesiące po odnalezieniu tych resztek Sowieci zwrócili się do CIC z prośbą o wydanie im przebywającego w niewoli amerykańskiej laryngologa Erwina Giesinga, który wielokrotnie badał Hitlera. Kiedy Amerykanie się zgodzili, Sowieci nagle zrezygnowali. Mieli powód.

4 zł tygodniowo przez rok!

Wybierz roczny dostęp RP.PL i zyskaj dostęp do The New York Times!

Oferta dotyczy subskrypcji rocznej autoodnawialnej. Możesz anulować subskrypcję w dowolnym momencie.

Kliknij i poznaj szczegóły.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
Reklama
Promowane treści
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama