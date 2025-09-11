Jak II RP nie uratowała niepodległości

USA i Francja zaakceptowały aneksję Austrii, Anglia wystosowała papierowy protest. Na jedyny znaczący, skierowany do Ligi Narodów, zdobył się Meksyk, o czym do dziś w Wiedniu przypomina Plac Meksykański. W Belgradzie bardziej niż Hitlera obawiano się powrotu do Wiednia Habsburgów. Rząd w Warszawie natomiast zaniepokoił się tylko w aspekcie groźby masowego powrotu żydowskich mieszkańców Austrii do Polski, w której wcześniej mieszkali, a którzy nie uzyskali austriackich paszportów. By odciąć im powrót, przygotowano ustawę odbierającą polskie obywatelstwo tym wszystkim, którzy dłużej niż 5 lat przebywali za granicą.

Największe obawy Anschluss wywołał w Pradze. I słusznie. Pół roku później Francja i Anglia ani nie drgnęły w obronie integralności Czechosłowacji. Na konferencji w Monachium oddały Hitlerowi Sudety zamieszkałe przez mniejszość niemiecką. „Broniąc pokoju”, skapitulowały przed agresywnością Hitlera. Monachium, gdzie Hitler pertraktował z angielskim i francuskim premierem, mając u boku Mussoliniego, okazało się ostatnim aktem metody mediacji, zarazem triumfem siły. Widząc opuszczone przez zachodnie demokracje Czechy, mniejsze państwa gwałtownie szukały obrony lub jak szakale same przystąpiły do uczty. Węgry otrzymały smakowity kąsek czeskiego trupa, rządy państw bałkańskich i środkowo-europejskich biły Hitlerowi pokłony. Polska, w Monachium nieobecna, dzięki „normalizacji” z Niemcami mogła siłowo zagarnąć Zaolzie (1938), na które miała chrapkę od 1919 r. Owszem, jeśli nie Polska, to Zaolzie zajęłaby III Rzesza. Ale „normalizacja” z Niemcami nie tłumaczy do końca polskiego kroku. W Warszawie dominowała niewiara w szanse na utrzymanie się Czechosłowacji i celowość szukania z nią porozumienia. Od dawna godzono się z możliwością zaboru Czech przez Węgry lub Niemcy. W tym drugim przypadku dostrzegano nadzieję na przedłużenie pokoju z Hitlerem.

Pakt Ribbentrop-Mołotow

Po Monachium Hitler nie triumfował, był posępny. Nie chciał wszak pokoju, a wojny. Zajęcie reszty Czechosłowacji i Kłajpedy (1939) pozbawiło Francję i Anglię ostatnich złudzeń co do planów gangstera z Berlina. I odsłoniło pułapkę polskiej „normalizacji” z Niemcami. Polska została przez III Rzeszę i jej sojuszników okrążona. Proniemieckie Węgry zajęły Ruś Zakarpacką, a Słowacja utworzyła satelickie państwo Hitlera. Mimo to jego ofertę przystąpienia do paktu antykominternowskiego trzymający się testamentu Piłsudskiego Beck odrzucił, aby formalnie zachować równą odległość do Berlina i Moskwy. Odrzucił też niemiecką propozycję podziału Ukrainy w przypadku ataku Niemiec na Rosję oraz zabezpieczenie Niemiec przed Rosją przy ich ataku na Francję. W obydwu wariantach Hitler musiał wytrącić Polskę z gry, skoro paraliżowała mu inwazyjne plany.

Józef Stalin i Joachim von Ribbentrop na Kremlu. 23 sierpnia 1939 r. ZSRR i III Rzesza podpisały umowę o nieagresji, zwaną dziś powszechnie paktem Ribbentrop–Mołotow Foto: Wikimedia Commons

Rząd polski, romantycznie oceniający własne siły militarne, od marca 1939 r. liczył się z napaścią Hitlera, ale tylko wtedy, jeśli ten uzna, że Polska nie ma sprzymierzeńców. Beck zapobiegł jednak śmiertelnej izolacji. W ręku trzymał dwie mocne karty: sojusz z Francją i uzyskane ad hoc gwarancje brytyjskie. Za pewnik zakładał, że Stalin zgodnie z paktem o nieagresji pozostanie neutralny. Te kalkulacje wzięły w łeb. Mając już upatrzoną polską ofiarę, przywrócił Hitler do życia zbrodniczy syndykat z tępiącym „międzynarodowy faszyzm” moralnym potworem, ale w polityce cierpliwym i przebiegłym Stalinem. Nie bacząc na różniące ich ideologie, jadowitą nienawiść do komunizmu i eschatologiczną rozprawę z żydo-bolszewizmem, zawarł Hitler, jak sam określał, „pakt z szatanem dla wypędzenia diabła”. Na razie, w celu podziału łupów. Oprócz rozbioru Polski Hitler dawał Stalinowi wolną rękę w Finlandii, państwach bałtyckich i Rumunii. Kremlowski satrapa, przekonany, że wojna jest nieuchronna, uznał, że samemu należy trzymać się z dala od zawieruchy z Niemcami. Dokonał wolty i do syndykatu przystąpił. Okazja zgarnięcia połowy Europy Wschodniej i uniknięcie wojny na dwa fronty – Japończycy atakowali Rosję na Dalekim Wschodzie – dały mu dodatkowy bodziec.

Pakt Ribbentrop–Mołotow zawierał tajny protokół, który wyznaczał ZSRR i III Rzeszy strefy wpływów w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym rozbiór Polski. Umowa ta usankcjonowała agresję Niemiec na Polskę 1 września 1939 r., a następnie agresję ZSRR 17 września 1939 r. Foto: ThoralfSchade Wikimedia Commons

Cała ta dyplomatyczna wolta nie trwała nawet trzech dni. W nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 r. odbyła się na Kremlu upiorna uczta. Czerwoną flagę nazistowską ze swastyką pospiesznie musiano sprowadzić na Kreml z teatru. Po podpisaniu tajnego protokołu przez ministrów spraw zagranicznych, Ribbentropa i Mołotowa, ujawnionego dopiero po wojnie, Stalin wznosił toasty na cześć Hitlera i naigrywał się z paktu antykominternowskiego. Pijani zbrodniarze snuli się po kremlowskich pokojach, niezdarnie padali sobie w ramiona. Przypominali bandę konkurujących ze sobą gangsterów, którzy, jadąc na jednym wózku, na chwilę zaprzestali okładania się nawzajem.

Czarny scenariusz, który od 1918 r. wisiał nad Polską jak miecz Damoklesa, ziścił się. 1 września 1939 r., by zdążyć przed jesiennymi deszczami, Hitler zaatakował Polskę. Bohaterską, ale nie tak silną militarnie, jak się jej zdawało. Chytry Stalin, z armią słaniającą się po jego masowych czystkach, odczekał, aż sojusznik dotrze do granicy podziału wpływów – prawobrzeżnej Wisły. I dopiero 17 września ruszył w jej kierunku. Zgodnie z intencją Hitlera Polska samotnie stawiała czoło furii jego uderzenia. Francuski sojusznik nie chciał wojny i powtórki klęski z Niemcami z 1870 r. Wbrew umowie wojskowej z Polską lotnictwo francuskie nie zaatakowało Niemców w chwili ich agresji na Polskę. A w ciągu 16 dni Francja nie zrealizowała postanowienia przewidującego ofensywę lądową. Skryła się bezczynnie za defensywną Linią Maginota. Pasywność Francji skłoniła Londyn do analogicznej postawy, choć parł on pierwotnie do wspólnej walki z Niemcami na froncie francuskim, gdzie Niemcy we wrześniu 1939 r. posiadali zaledwie 11 dywizji w niepełnym składzie. Ale na odstąpienie od zbrojnej akcji oprócz braku militarnej strategii, jak powstrzymać Hitlera, wpływ na Anglię i Francję wywarło przekonanie o rzeczonej „normalizacji” między Polską i III Rzeszą, które same skoczyły sobie do oczu.

Czy alternatywa istniała? Owszem, choć dla Polski nie do przyjęcia. I tylko w okresie słabości Niemiec, po Rapallo, by oddalić dzień opisywany przez gen. Hansa von Seeckta: „Jak tylko odzyskamy siły, naturalnie, odbierzemy wszystko, co straciliśmy”. Alternatywa rysowała się tylko wtedy, jeśli Francja i Wielka Brytania udaremniłyby złowieszczy sojusz niemiecko-radziecki, porozumiewając się albo z Niemcami, albo z Rosją. Minimalną ceną za takie porozumienie musiałaby być korekta polskich granic z lat 1918-1921: w przypadku Niemiec zlikwidowanie „polskiego korytarza”, w przypadku Sowietów – cofnięcie granicy na linię Curzona. Reszta pozostaje historyczną spekulacją.