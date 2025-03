A tak kochała Niemcy… Amerykanka, która straciła życie na osobiste polecenie Hitlera

Mildred urodziła się 16 września 1902 r. w Milwaukee w stanie Wisconsin. Była czwartym dzieckiem rzeźnika Williama Fisha i jego żony Georginy. Rodzina z trudem wiązała koniec z końcem, a ojciec lawirował pomiędzy różnymi zajęciami, próbując utrzymać żonę i dzieci. W końcu Georgina, mając dość niestabilności męża i ciągłej marnej kondycji finansowej rodziny, postanowiła nauczyć się stenografii i zostać sekretarką. Od tej pory sytuacja materialna Fishów uległa poprawie, a Mildred zrozumiała, jak cenna w życiu jest edukacja.

Reklama

Ślub z niemieckim prawnikiem

Już jako nastolatka wiedziała, że istotnym celem jest zdobycie wyższego wykształcenia, które umożliwi jej życie na godnym poziomie. Postanowiła dostać się na Uniwersytet Wisconsin, aby studiować amerykańską literaturę. Zamierzała później zostać na uczelni jako nauczyciel akademicki. I właśnie na uniwersytecie spotkała swoje przeznaczenie. Pewnego razu Mildred wygłaszała prezentację na temat amerykańskiej literatury, gdy do sali zajrzał młody niemiecki magister prawa Arvid Harnack. Myślał, że w pomieszczeniu odbywa się wykład o amerykańskich związkach zawodowych. Pomimo pomyłki postanowił zostać i wysłuchać do końca wystąpienia Mildred. Kiedy dziewczyna zeszła z mównicy, niezwłocznie podszedł do niej, aby się przedstawić.

Czytaj więcej Świat W Berlinie powstanie pomnik Georga Elsera Wielki pomnik niedoszłego zabójcy Hitlera W centrum Berlina powstanie monumentalny pomnik stolarza, który chciał dokonać zamachu na Hitlera.

Mildred i Arvid szybko stali się nierozłączni, chociaż dzielące ich różnice były zasadnicze. Mildred była rozmiłowaną w literaturze romantyczką, a Arvid twardo stąpającym po ziemi prawnikiem, świadomym licznych problemów gnębiących robotników, co skłaniało go do sympatyzowania z komunistami. Te dysonanse między młodymi nie zniechęciły jednak Mildred, która bez wahania przyjęła oświadczyny Niemca. Para zaręczyła się w 1926 r. Niestety, ślub musiał poczekać. Arvid chciał dokończyć w Niemczech swój doktorat, a Mildred zdążyła podpisać już umowę o pracę z uczelnią w Baltimore. Zakochani rozstali się, ale ich uczucie przetrwało tę próbę.

2 czerwca 1929 r. Mildred weszła na pokład statku SS Berlin, aby dołączyć wreszcie do narzeczonego. Po przybyciu do Niemiec niezwłocznie podjęła studia doktoranckie w Giessen. Podczas weekendów zakochani wędrowali po pięknych górach Harz oraz lasach Schwarzwaldu, a Mildred coraz bardziej zachwycała się urokami nowej ojczyzny. Przez lata rozłąki z Arvidem na potrzeby korespondencji z nim opanowała do perfekcji język niemiecki. Miała już więc nowy plan na swoją przyszłość: postanowiła zostać tłumaczką i przekładać literaturę amerykańską na język niemiecki. Wyszła za mąż za Arvida, a wkrótce po ślubie małżonkowie przenieśli się do Berlina, gdzie na Mildred czekała już katedra na berlińskim uniwersytecie.