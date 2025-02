Zmarł agent Secret Service uwieczniony na zdjęciach z zamachu na Kennedy'ego

Hill zmarł w swoim domu w Kalifornii w ubiegły piątek – głosi oświadczenie jego wydawcy. Hill w ostatnich latach stał się autorem książek pisanych wraz z dziennikarką Lisą McCubbin, która w 2021 roku została jego żoną. W 2012 roku para wydała wspomnienia Hilla zatytułowane „Pani Kennedy i ja” („Mrs Kennedy and Me”).

22 listopada 1963 roku Clinton Hill jechał samochodem jadącym za limuzyną prezydenta Kennedy'ego

22 listopada 1963 roku Hill był odpowiedzialny za bezpieczeństwo Jacqueline Kennedy, żony prezydenta Kennedy'ego. Hill jechał samochodem podążającym za otwartą limuzyną, którą poruszał się prezydent, gdy padły pierwsze strzały. Mężczyzna natychmiast wyskoczył ze swojego samochodu i wskoczył do samochodu prezydenckiej pary, co zostało uwiecznione na zdjęciach. Widać go wyraźnie na amatorskim filmie Abrahama Zaprudera, który - przypadkowo - uwiecznił zamach, w którym zginął prezydent Kennedy.

Hill przed wstąpieniem do Secret Service w 1958 roku służył w amerykańskiej armii. Za to, jak zachował się w dniu zamachu, został odznaczony. Wkrótce też awansował w strukturach Secret Service, jednak poczucie winy i trauma związana z zamachem, do którego doszło w Dallas sprawiły, że przeszedł na wcześniejszą emeryturę w 1975 roku, w wieku 43 lat.