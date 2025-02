Druga wojna secesyjna

6 kwietnia 1968 r. policja zastawiła pułapkę na Czarne Pantery, gdy ci przewozili jedzenie na imprezę BBQ zorganizowaną w ramach dożywiania mieszkańców czarnego getta. Między Panterami a funkcjonariuszami policji doszło do wymiany ognia. W efekcie strzelaniny dwaj członkowie partii, Eldridge Cleaver i Little Bobby Hutton, zostali uwięzieni w piwnicy domu przy 28. ulicy w Oakland. Policja ostrzeliwała posesję z różnej broni przez prawie 90 minut, następnie użyli również granatów z gazem łzawiącym i bomb zapalających. Little Bobby, będący skarbnikiem Czarnych Panter i pierwszą osobą, która dołączyła do partii, wyszedł z rękami w górze. Policjanci kazali mu zdjąć koszulkę, by udowodnił, że nie ukrywa pod nią broni. W momencie gdy opuścił ręce, policjanci trafili go 12 razy. Działacz zmarł na miejscu. Little Bobby miał wtedy zaledwie 17 lat. Eldridgowi Cleaverowi udało się zbiec, co wielokrotnie mu wypominano na łamach „Black Panther Newspaper”. Mimo że przemoc policyjna była jednym z ważniejszych czynników wpływających na eskalację nastrojów rewolucyjnych wśród czarnych społeczności, co było w interesie tworzącego się ruchu politycznego Czarnych Panter, to jej skala w związku z operacją COINTELPRO Black Hate przekroczyła wszelkie wyobrażenia, stając się w gruncie rzeczy formą wypowiedzenia czarnym społecznościom wojny domowej, której nie mieli szans wygrać.