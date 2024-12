Habsburgowie na tronie Węgier: Maria Teresa i Franciszek Józef

Jak podaje badacz związków tego monarchy z Węgrami, András Gerő, Franciszek Józef (do czego dodawano jeszcze imię Karol) systematycznie zaczął uczyć się węgierskiego w ramach wyłącznie prywatnych lekcji od 1837 roku, a więc od siódmego roku życia, a w pierwszą podróż na Węgry, nad Balaton i do stojącego do dziś pałacu rodziny Festeticsów w Keszthely udał się, wraz z dwoma młodszymi braćmi, we wrześniu 1843 roku. Do czasu objęcia tronu był na Węgrzech jeszcze dwukrotnie: w 1846 roku udał się na polowanie w pobliżu jeziora Nezyderskiego (Fertő-tó, dziś na pograniczu z Austrią), a w początkach 1847 roku na pogrzeb jednego z arystokratów królewskiego rodu, czyli namiestnika cesarza na ziemiach węgierskich, nadora Józefa.

Po tej śmierci to właśnie na niego, niespełna 17-latka, nałożono, a on przyjął, nowe, formalnie pierwsze urzędowe obowiązki. Potwierdził ten swój nowy status, starannie i uważnie odczytując tekst napisany mu po węgiersku przez tamtejszych arystokratów i jego długoletniego nauczyciela tego języka, Pála Kiss Nemeskériego. Jego słowa – „zawsze będę świętował ten dzień” – zebrani na pogrzebie przyjęli z entuzjazmem, wręcz owacyjnie. Czemu trudno się dziwić, bo był to pierwszy przypadek od trzystu lat, gdy przedstawiciel rodu Habsburgów mówił do Węgrów w ich rodzimym języku. Sam mówca natomiast nie wiedział jeszcze, że w ten sposób dozgonnie wiąże się z Węgrami, na dobre i złe. Zanim wstąpił na tron, był na Węgrzech ogółem pięć razy. Po raz ostatni pod koniec 1847 roku w Pozsony – Bratysławie, na otwarciu obrad tamtejszego węgierskiego parlamentu; tego samego, który zostanie rozwiązany przez jego poprzednika na tronie, Ferdynanda, w październiku następnego roku (dopiero po rewolucji i po latach przerwy w działaniu parlament ten przeniesie się do Pesztu; Budapeszt powstanie formalnie po 1872 roku). Jak podają ówczesne źródła, Franciszek Józef potrafił się już wtedy posługiwać węgierskim i rozumieć go, a rudymentarna znajomość tego specyficznego języka pozostała mu do końca życia, choć nie ma żadnych dowodów, by kiedykolwiek był jego zbytnim miłośnikiem. Kazali, to się nauczył, ale się nie cieszył…

Franciszka Józefa, wówczas 18-latka, wyniosła na tron węgierska rewolucja. Na niej politycznie wypłynął, a potem na kontrrewolucyjnej fali, represjach, prześladowaniach i terrorze wymierzonym we wszelkie tendencje wolnościowe zbudował system autorytarny, przynajmniej w początkowej jego fazie. W c.k. Monarchii, przecież nierozłącznej i niepodzielnej niemal z natury, jak uważał wychowany w tym duchu młody Franciszek Józef, nie mogło być mowy o żadnej rebelii, separacji, samodzielności czy odrębności, tak pod względem ustrojowym, jak terytorialnym. Ten powstańczy zryw miał i musiał być zdławiony w samym zarodku – tak uważał, idąc w ślad za swoimi mentorami i nauczycielami.

1848 r. – Wiosna Ludów i koronacja Franciszka Józefa

Wybuch Wiosny Ludów, tak w Wiedniu, jak i w Budapeszcie, a przede wszystkim przyjęcie tzw. ustaw kwietniowych, w istocie nowej konstytucji dla ziem węgierskiej Korony, przyspieszyło bieg wydarzeń i odsunęło nieudolnego Ferdynanda. 2 grudnia 1848 roku Franciszek Józef wdział na swą głowę koronę cesarską oraz węgierską, której posiadanie jednak już wkrótce zakwestionuje rewolucyjny rząd na Węgrzech, co mocno nowego władcę do niej zniechęci. Doszło do trwającego przez lata sporu, bowiem Węgrzy chcieli, by Franciszek Józef jako monarcha zaaprobował ich ustawodawstwo w zamian za koronę, a on tego warunku długo nawet nie myślał przyjmować, bo chodziło przecież o odłam jego poddanych, o podporządkowany mu „z łaski Bożej” lud (mniejsza o to, węgierski czy inny), co zawsze podkreślał.

Koronacja nastąpiła na zamku w Ołomuńcu, gdzie z obawy o swój los przed zrewoltowanym ludem stolicy schroniła się rodzina cesarska i dwór. To tam przesądzono o zmianie na tronie, ale zarazem też o losach węgierskiego powstania, które – jak uznano – należy za wszelką cenę stłumić, wręcz utopić we krwi, a obowiązkowy i posłuszny nowy cesarz całkowicie się z tym stanowiskiem zgadzał. Szybko okazało się więc, że wcześniejsze wiązane z nim oczekiwania węgierskiej arystokracji i szlachty spełzły na niczym. Nowy władca całkowicie przejął argumenty własnych wojskowych i konsekwentnie stał po stronie tych, którzy pragnęli zakończyć rewoltę siłowo. Wśród pierwszych aktów przez niego podpisanych znalazła się tzw. konstytucja z Ołomuńca z 4 marca 1849 roku, na mocy której „zbuntowane” Węgry zlikwidowano jako w miarę samodzielny byt. Rozwiązano ich parlament, zerwano z tradycją administracyjną i ziemie Królestwa podlegającego Koronie św. Stefana podzielono na pięć prowincji, zgodnie z interesami władz centralnych, podporządkowując je zarazem bezpośrednio wspólnej stolicy – Wiedniowi. Na tej podstawie, w oczach Franciszka Józefa, ubieganie się o węgierską koronę nie miało już żadnego sensu; ani w sensie prawnym, ani pod względem mocy sprawczej nie miała ona dla niego większego znaczenia.