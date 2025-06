Uchodźcy na całym globie – niekończąca się historia

Ileż to rodzin wówczas wypędzono! Ritesh Batra był wychowywany w Bombaju przez dziadka ze strony ojca. Dziadek opowiadał wnukom dużo i barwnie o dawnej ojczyźnie, milczał jednak jak zaklęty na temat przemocy towarzyszącej wypędzeniom. „Ostatniego lata dziadek często opłakiwał podział Indii. Dla niego nie był on jednak tragedią narodową, lecz najzupełniej osobistą”. Drugi dziadek ze strony matki, także wygnany z Pakistanu, założył w indyjskim mieście Lucknow firmę optyczną, którą na cześć dawnej ojczyzny nazwał Lahore Optical. I mimo że sklep co i rusz jest atakowany podczas rozruchów antypakistańskich, to jednak rodzina nie ugina się i zachowuje tę nazwę. Z dumą prezentuje w internecie informację o założeniu firmy w 1936 roku w Lahore – w utraconej ojczyźnie.

Dramatyczne skutki wojen domowych

Wkrótce po podziale Indii, w trakcie zimnej wojny, wybuchają kolejne krwawe konflikty i wojny zastępcze. Rozpadają się stare kolonialne imperia. Upadkowi dawnych mocarstw towarzyszą wojny o niepodległość oraz czystki etniczne, np. w Indochinach, w Korei i w Afganistanie. W dalekiej Genewie podczas konferencji w 1954 roku ustalono podział Wietnamu – wzdłuż 17 równoleżnika – na komunistyczną strefę północną i prozachodnią strefę południową. Skutkiem była ucieczka ponad miliona Wietnamczyków z północy. Wielu z nich ewakuuje się na francuskich i amerykańskich okrętach wojskowych na południe podzielonego kraju. Kwestia uchodźców pozostaje palącym problemem aż do wybuchu wojny wietnamskiej dwadzieścia lat później. Z kolei podczas wojny koreańskiej uciekają miliony Koreańczyków, stając się uchodźcami we własnym kraju. Do dziś arbitralnie nakreślona granica pomiędzy Koreą Północną a Południową oddziela od siebie ludzi, którzy od momentu podziału nie mają szansy na kontakt z najbliższymi.

Konflikt na Półwyspie Koreańskim zakończono po trzech krwawych latach rozejmem w 1953 roku. Ale wojna w Afganistanie, rozpoczęta w grudniu 1979 roku atakiem ze strony Związku Radzieckiego, trwa do dnia dzisiejszego (w 2020 r. podpisano pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a talibami porozumienie kończące działania wojenne – [przyp. pol. red.]. Według szacunków Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców (UNHCR) przed walkami pomiędzy wojskami radzieckimi a islamskimi mudżahedinami uciekło ponad 6,3 miliona Afgańczyków, z czego 3 miliony do Iranu i 3,3 miliona do Pakistanu. Od chwili ostatecznego wycofania się wojsk radzieckich wiosną 1989 roku, najróżniejsi watażkowie walczą pomiędzy sobą o władzę w kraju. Jednak wojna domowa ma także podłoże etniczne – szczególnie zaś dotyka lud Hazarów. Są oni prześladowani z powodu turecko-mongolskiego pochodzenia i szyickiego wyznania przez przeważających Pasztunów. Owe prześladowania opisał Khaled Hosseini w powieści „Chłopiec z latawcem”. Fabuła powieści rozgrywa się w latach 70. w Kabulu. Chłopiec o imieniu Amir zaprzyjaźnia się z Hasanem, synem służących jego rodziców. Należą oni do mniejszości Hazarów. Kiedy Asef, socjopatyczny szkolny kolega Amira, nakrywa obu chłopców na wspólnej zabawie, traktuje Hasana jak odmieńca i obrzuca go rasistowskimi wyzwiskami. Afganistan to ziemia Pasztunów i tylko oni mogą nazywać się prawdziwymi, czystymi Afgańczykami! „Afganistan dla Pasztunów, tak uważam. Taka jest moja wizja” – stwierdza Asef. Hazarowie kalają Afganistan, zanieczyszczają czystą krew. On, Asef, napisze zaraz do nowego prezydenta kraju z prośbą, żeby uwolnić Afganistan od tych „parszywych” Hazarów!

Dramatyczne obrazy rozbitków na falach Morza Południowochińskiego zapowiadają kolejny ostry konflikt zimnej wojny. Po upadku wspieranego przez Stany Zjednoczone reżimu południowowietnamskiego w Sajgonie, trzy miliony mieszkańców kraju uciekają przed zwycięskimi żołnierzami komunistycznej armii Wietkongu, najpierw drogą lądową. Ponieważ możliwości przyjęcia uciekinierów przez sąsiednie państwa azjatyckie szybko się wyczerpują, ponad połowa wietnamskich uchodźców – wśród nich wielu etnicznych Chińczyków – próbuje wydostać się przez morze. Ruszają rozpaczliwie na tratwach, kutrach i łodziach rybackich, gdzie jako tzw. boat people narażeni są na ataki tajskich piratów. W trakcie prób ucieczki ginie wówczas około 250 tysięcy ludzi.

Wojna wietnamska jest pierwszym konfliktem zbrojnym XX wieku, której przebieg widzowie z całego świata mogą śledzić w czasie rzeczywistym na ekranach telewizorów. Światowa opinia publiczna zaczyna być świadoma globalnych rozmiarów ruchów migracyjnych i międzynarodowych konfliktów. To sprawia, że początkowy sceptycyzm i małoduszność ustępują wreszcie gotowości do pomocy. Rupert Neudeck – niemiecki uchodźca z Gdańska – organizuje ruch pomocowy wykorzystując swój statek ratowniczy Cap Anamur.