Krwawy sen o Himmlerstadt: „Action Zamość”

„Action Zamość”, czyli wysiedlenia z Zamojszczyzny

Gdy zasadnicze decyzje zostały podjęte, nadszedł czas na ich realizację. Pierwsze wysiedlenia nastąpiły w nocy z 27 na 28 listopada 1942 r. we wsi Skierbieszów i na okolicznych terenach. Wysiedlonym Polakom zezwolono tylko na zabranie bagażu osobistego, nieprzekraczającego 30 kg, oraz 20 złotych. Akcję przeprowadzano brutalnie, rozdzielając rodziny i wysyłając w osobne miejsca kobiety i dzieci, mężczyzn oraz starców. Z matkami mogły zostać jedynie dzieci w wieku do sześciu miesięcy. Dramatowi towarzyszyły dantejskie sceny, które opisywał jeden ze świadków, rolnik Leonard Szpuga: „W tym czasie widziałem naocznie, jak Niemcy odłączali dzieci od matek. To oddzielanie matek od ich pociech najbardziej mną wstrząsnęło. Najgorsze tortury, jakie zniosłem, były niczym w porównaniu z tym widokiem. Niemcy zabierali dzieci, a w razie jakiegoś oporu, nawet bardzo nikłego, bili nahajami do krwi – i matki, i dzieci. Wtedy w obozie rozlegał się pisk i płacz nieszczęśliwych. Nieraz matki zwracały się do Niemców z prośbą o żywność dla zgłodniałych i zmarzniętych dzieci. Jedyne, co mogły otrzymać, to uderzenie laską lub bykowcem. Widziałem, jak Niemcy zabijali małe dzieci (...) Warunki higieniczne były straszne. Wszy, brud, pchły, pluskwy wprost żywcem pożerały ludzi”.

Akcję wysiedlania Polaków kontynuowano do marca 1943 r. Wysiedleńców z Zamojszczyzny kierowano do obozów podlegających Centrali Przesiedleńczej w Łodzi, które znajdowały się w Zamościu i większych miejscowościach regionu. Tam poddawano ich badaniom pod kątem przynależności rasowej. Osoby, które zakwalifikowano jako nadające się do zniemczenia, przeznaczano do wywózki do Rzeszy. Dotyczyło to przede wszystkim dzieci. Pozostałych ludzi Niemcy wysyłali na gehennę w obozach koncentracyjnych.

Ten wyjątkowo czarny rozdział historii niemieckiej okupacji po raz kolejny jednak zdołał wykrzesać z polskiego narodu niezgłębione pokłady bohaterstwa. W obliczu tej wstrząsająco ohydnej – bo wymierzonej w najsłabszych – zbrodni okupanta, terroryzowane i gnębione od lat społeczeństwo zdołało zjednoczyć się w celu niesienia pomocy dzieciom transportowanym do Niemiec. Maluchy, chociaż zostały uznane przez Niemców za „cenne” pod kątem rasowym, przewożono w urągających warunkach. Nie bacząc na okres jesienno-zimowy, umieszczano je w bydlęcych nieogrzewanych wagonach, bez jedzenia i picia. Wiele z nich nie przeżyło tych strasznych warunków i zmarło podczas podróży. Ale ludność miast, przez które przejeżdżały transporty, zdecydowana była za wszelką cenę udzielić pomocy dzieciom. Jako pierwsi z ratunkiem pospieszyli mieszkańcy pobliskich Siedlec, gdzie 1–2 lutego 1943 r. przybył transport dzieci. Mieszkańcy miasta ruszyli im na pomoc, niosąc pieczywo, gorące posiłki i ubrania. Ponad 500 dzieci, które udało się wydostać z wagonów, znalazło opiekę u rodzin zastępczych, w zakładach opiekuńczych i miejscach przygotowanych przez samorząd. 3 lutego 1943 r. mieszkańcy Siedlec urządzili demonstracyjny pogrzeb zmarłych w transporcie dzieci Zamojszczyzny, dając tym samym okupantowi do zrozumienia, że ta zbrodnia nie pozostanie bez rozliczenia.

Warszawiacy ratują dzieci Zamojszczyzny

Mieszkańcy skromnych Siedlec nie mogli jednak zdziałać tyle, co licząca ponad milion mieszkańców społeczność stolicy. Warszawiacy, dzięki informacjom pozyskanym przez wywiad AK, doskonale zdawali sobie sprawę z rozgrywającej się na wschodzie kraju tragedii. Ludność szczególnie bolała nad strasznym losem dzieci i była zdeterminowana przyjść im z pomocą. Relacja z „Tygodnika Zachodniego” oddaje panującą w tych ciężkich, zimowych dniach atmosferę: „Dworzec Wschodni oblepiony był przez rodziny wyczekujące na transporty. Dniami i nocami ludzie czekali z gorącym pożywieniem, ubraniami i pieluszkami. Raz po raz zrywały się krzyki: »Jadą!«. Tłum biegł do nadjeżdżającego pociągu, w którym jednak nie było dzieci”. Z kolei Henryk Pawłowicz, ówczesny zastępca komisarycznego burmistrza Warszawy, wspominał: „Szybko rozniosła się po mieście wiadomość, że dzieci te, przemocą zabrane rodzicom, mają być w Niemczech oddane do ośrodków, gdzie ma się ich wychować na »prawowitych« obywateli »wielkiej« Rzeszy. Wiadomość ta wywołała w stolicy ogólne poruszenie. Oburzenie było powszechne. […] Zaczęła się demonstracyjna wędrówka tłumów na dworce kolejowe, na których ustanowiono dyżury. Nie bacząc na konsekwencje, jakie mogło to wywołać, ludność zdecydowana była bodaj nawet siłą zatrzymać transporty i zaopiekować się dziećmi. Dosłownie w parę godzin zorganizowano wszystko, aby nieszczęsne maleństwa znalazły zaspokojenie swych najistotniejszych potrzeb; przygotowano odpowiednio ogrzane punkty rozdzielcze, wyposażono je w pościel i ciepłe jedzenie, uruchomiono nawet samochody, którymi dzieci miały być przewiezione z dworca”.

Gorączkowa atmosfera objęła nie tylko tereny warszawskich dworców. Silne poruszenie widoczne było w każdym zakątku miasta, co zaobserwowała Sabina Dłużewska: „Wszędzie tłumy niebaczne na nic: na Niemców, na budy, na łapanki. W tramwajach obcy z obcymi rozmawiają o dzieciach”.

W błyskawicznym tempie stołeczne instytucje charytatywne oraz Polski Komitet Opiekuńczy Warszawa-Miasto otrzymały kilkadziesiąt zgłoszeń od warszawskich rodzin deklarujących gotowość przyjęcia dzieci oraz ich adopcji. Pomoc dla dzieci zaoferowali też pracownicy warszawskich zakładów pracy, np. przedsiębiorstw: Fuchs, Brun, Philips czy Haberbusch i Schiele, wyjeżdżający wielokrotnie na stołeczne dworce. Z kolei Wedel przygotował nawet jeden z lokali fabrycznego przedszkola oraz wysyłał po dzieci pielęgniarki i sanitariuszy. Autorzy „Biuletynu Informacyjnego” nie mogli wyjść z podziwu dla niezamożnych, utrudzonych okupacyjną nędzą rodzin, które pomimo mizernej kondycji finansowej nie wahały się przyjąć na wychowanie obcego dziecka: „We wszystkich warstwach społeczeństwa, głównie jednak wśród robotników, rzemieślników i kupców, wybuchała gotowość przyjmowania dzieci na utrzymanie. Zgłoszenia o pojedyncze dzieci i całe grupy szły w tysiące: nieraz były to deklaracje zbiorowe, np. mieszkańców bloków, domów, zarządów fabryk”.