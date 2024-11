Kto nie ryzykuje, ten... nie produkuje szampana!

Pierwsze poważniejsze trudności w firmie zaczęły się jednak dopiero w latach 20. XIX w., kiedy to zięć Barbe-Nicole, zubożały hrabia Louis de Chevigné, zaczął wykorzystywać finanse rodziny do spłaty swoich długów. Chwilowy kryzys zażegnała polityka innego współpracownika Barbe-Nicole, Eduarda Werle, który w zamian za dołączenie do firmy jako pełnoprawny partner zgodził się spłacić zobowiązania zaciągnięte przez nierozważnego hrabiego. Wdzięczna Barbe-Nicole postanowiła, że odchodząc w 1841 r. na emeryturę, to Eduardowi Werle powierzy pieczę nad Veuve Clicquot (Louis Bohne zginął w 1821 r. w wypadku na moście rzecznym pod Strasburgiem). Sprawami przedsiębiorstwa interesowała się jednak wciąż aż do swojej śmierci 29 lipca 1866 r. Przeżyła blisko 89 lat.

Wytrawna wdowa wchodzi do gry

Sukces szampańskiej księżniczki, jak nazywano Barbe-Nicole, stał się inspiracją dla wielu jej rodaczek. Jedną z jej najsłynniejszych naśladowczyń okazała się urodzona w 1819 r. w Annelles Jeanne Pommery (w wielu źródłach mylnie nazywana Louise Pommery; błąd wynika prawdopodobnie z faktu, że takie imię nosiła córka Jeanne). W 1839 r. arystokratka poślubiła Alexandra Pommery, właściciela domu szampana Pommery. Kobieta owdowiała w 1858 r. i wóczas stanęła przed identycznym wyborem, jakiego musiała dokonać Barbe-Nicole pół wieku wcześniej. Jeanne również zdecydowała się zatrzymać przedsiębiorstwo męża, by spróbować tchnąć w nie nowe życie. Nie wiemy, czy te dwie kobiety kiedykolwiek spotkały się osobiście, lecz taki scenariusz nie jest wykluczony, gdyż obie należały do elity ówczesnej Szampanii. Pomimo ewidentnych podobieństw, między paniami występowały także wyraźne różnice.

Clicquot preferowała słodkie trunki, gdy tymczasem sercu Pommery zdecydowanie bliższe były nuty wytrawne. To ona wynalazła szampana wytrawnego (brut), którym podbiła rynek zarówno brytyjski, jak i amerykański. Rynek brytyjski był dla niej szczególnie ważny, gdyż jako nastolatka została wysłana przez rodziców na naukę w angielskiej pensji i spędziła w tym kraju wiele lat. Ponadto w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki Pommery nie musiała już mierzyć się z wyzwaniami, jakie przed przedsiębiorcami chcącymi handlować w Wielkiej Brytanii za czasów Napoleona Bonaparte stawiała blokada kontynentalna.

Nie znaczy to jednak, że Pommery żyła i rozwijała swoją firmę w spokojniejszych czasach niż wdowa Clicquot. Podczas wojny francusko-pruskiej (lipiec 1870 – maj 1871) i związanej z nią pruską okupacją Reims w 1870 r., kobieta była zmuszona bronić swoich produktów przed zakusami łasych na alkohol żołnierzy. Stanęła wówczas przed gubernatorem wojskowym Alfredem von Waldersee z bronią w ręku, co ten miał skwitować ironiczną uwagą, że „w Reims to nie Prusowie rozbrajają damy, lecz na odwrót”. Postawa Francuzki zaimponowała jednak dygnitarzowi. Obiecał jej, iż dopilnuje, aby trunki pozostały przez żołnierzy nietknięte.