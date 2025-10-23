Być może... ku oburzeniu wielu chopinologów, zaryzykuję postawienie kilku tez, na poparcie których nie ma żadnych dokumentów, wspomnień ani notatek, poza samą muzyką i moim osobistym doświadczeniem muzycznym. Nie jestem i nie pretenduję do bycia specjalistą od muzyki Fryderyka Chopina. Nie są to więc analizy kompozycji, ale próba zastanowienia się nad źródłem niezwykłej muzykalności i genialnej wprost umiejętności jej zapisu w przypadku tego kompozytora.