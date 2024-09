Samolot z gumy i lotnik na sznurku. Odkrywcze projekty

Początki eksperymentów z osobistym przyrządem latającym o napędzie odrzutowym to projekt o kryptonimie Grasshopper. W 1958 r. Garry Burdett i Alexander Bohr, inżynierowie Thiokol Corporation, stworzyli pas, który pozwalał na siedmiometrowe skoki. Pochylając się do przodu i wykorzystując ciąg pasa, można było biec z prędkością 45 do 50 km/h. Za napęd posłużył sprężony pod wysokim ciśnieniem azot, który uwalniany przez dwie małe dysze dodawał siły biegaczowi. Później konstruktorzy stworzyli wersję napędzaną nadtlenkiem wodoru. Wprawdzie testów pasa dokonał żołnierz, ale wojsko nie zdecydowało się na finansowanie projektu.

Na przestrzeni lat kilka firm wyraziło chęć stworzenia latającego plecaka. W 1959 r. Aerojet General Corporation jako pierwsza wygrała kontrakt finansowany przez armię Stanów Zjednoczonych na opracowanie plecaka odrzutowego lub rakietowego. W 1960 r. odbył się pierwszy lot na uwięzi urządzenia, które nazwano Aeropack. Pięć lat później do gry wszedł Bell Aerosystems – zawarł kontrakt z Agencją Zaawansowanych Projektów Badawczych Obrony (DARPA) na opracowanie plecaka odrzutowego z silnikiem turboodrzutowym. Projekt ten nazwano „Jet Flying Belt”. Ale to firma Williams Research Corporation w Walled Lake (Michigan) zaprojektowała i zbudowała w 1969 r. według specyfikacji Bella silnik turboodrzutowy używany w plecakach. Nazywał się WR19, miał ciąg znamionowy 1900 niutonów i ważył 31 kg.

Pierwszy swobodny lot Jet Belt odbył się 7 kwietnia 1969 r. na lotnisku Niagara Falls Municipal Airport. Pilot Robert Courter przeleciał około 100 m po okręgu na wysokości 7 m, osiągając prędkość 45 km/h. Teoretycznie ten nowy plecak odrzutowy mógł latać przez 25 minut z prędkością do 135 km/h. Pomimo udanych testów armia amerykańska straciła zainteresowanie. Urządzenie było drogie, ciężkie i niebezpieczne dla życia pilota. Bell Jet Flying Belt pozostał modelem eksperymentalnym. 29 maja 1969 r. prace nad plecakiem turboodrzutowym zostały zakończone. Urządzenie znajduje się obecnie w muzeum firmy Williams International. Wydaje się, że jedynym profesjonalnym użytkownikiem plecaka odrzutowego był James Bond, agent Jej Królewskiej Mości. Pomagał też „facetom w czerni” podczas polowania na Borysa Bestię.

Latający kawalerzyści

Równolegle prowadzone były prace nad innym typem urządzeń osobistych służących do latania, na które pomysł pochodził jeszcze z lat 40. XX w. Pierwsze osobiste pojazdy śmigłowe nosiły nazwę Hoppi-Copter. Był to śmigłowiec plecakowy opracowany przez firmę założoną przez Horace’a T. Pentecosta w Wielkiej Brytanii. Oryginalny Hoppi-Copter składał się z dwóch przeciwbieżnych wirników na pręcie przymocowanym do plecaka wyposażonego w silnik. Chociaż był zdolny do lotu, jego kontrolowanie było niezwykle trudne. Używający go lotnik wyglądał trochę jak Inspektor Gadżet z popularnej kreskówki, któremu z kapelusza wystaje wirnik śmigłowca. Mimo pierwotnego zainteresowania armia brytyjska nie zdecydowała się na finansowanie tego projektu. Inne zdanie na ten temat mieli Amerykanie.

Wybuch wojny w Korei przywrócił zainteresowanie porzuconym projektem. US Navy zgłosiło zapotrzebowanie i do rywalizacji stanęły dwie firmy, które zaproponowały jednoosobowe maszyny. Wyglądały jak zwykłe śmigłowce, tyle że malutkie. Planowano zrzucać je za liniami wroga, aby umożliwić powrót zestrzelonym w walkach pilotom. Miały służyć także do celów obserwacyjnych.