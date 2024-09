Artykuł Hersha ukazał się dokładnie osiemnaście miesięcy po wydarzeniach – 16 listopada 1969 r. Zawierał nie tylko opis wydarzeń zapamiętanych przez rozmówców reportera, ale też informacje o próbach zatuszowania sprawy, podejmowanych przez wojskowych śledczych niemal od chwili, gdy do jatki doszło. Jakby było mało wcześniejszych upokorzeń i smutnych obrazków trumien z ciałami Amerykanów wracających do rodzinnych miasteczek, teraz doszedł do tego obrazek zbrodniarzy wojennych. „Hollywoodzcy producenci nagle odkryli, że można poczynić pewne paralele między eksterminacją indiańskich plemion w XIX w. i masakrą w My Lai dokonaną przez zielone mundury pod wodzą pyzatego porucznika Calleya” – pisał Peter Scholl-Latour (francusko-niemiecki dziennikarz, którego po latach uznano za „europejskiego Cronkite’a”) w zbiorze korespondencji z Indochin „Eyewitness Vietnam”.

Do dziś o My Lai napisano ponad setkę piosenek (w większości w pierwszych latach po ujawnieniu zbrodni), utwór symfoniczny i coś na kształt opery. Nie dalej jak w 2016 r. utwór „My Lai” nagrał popularny Kronos Quartet. W 1975 r. na Broadwayu pojawiła się rock opera „The Lieutenant” inspirowana postacią Calleya. Telewizyjne filmy dokumentalne można by zapewne liczyć w dziesiątkach, ale większe znaczenie mają dalekie nawiązania w „Plutonie” Olivera Stone’a czy włoski film fabularny sprzed kilkunastu lat, który bezpośrednio odtwarza wydarzenia. Robert Schulzinger w pracy „A Time For Peace. The Legacy Of The Vietnam War” wspomina o zbeletryzowanych powieściach wojennych weterana wojny wietnamskiej Tima O’Briena, który w jednej z nich opisuje masakrę w wietnamskiej wiosce, dosyć wiernie rekonstruując wydarzenia w My Lai.

Echa strzałów

Prawnie masakra w My Lai skończyła się niczym. W sumie zarzuty postawiono 26 osobom – nie tylko żołnierzom z My Lai, ale też ich zwierzchnikom czy wysokiej rangi wojskowym, którzy starali się zatrzeć ślady incydentu. Z tego grona wyroku doczekał wyłącznie Calley: skazano go w marcu 1971 r. na dożywocie. Po trzech dniach prezydent Richard Nixon dokonał – można by powiedzieć – „ułaskawienia”, nakazując przeniesienie oficera do aresztu domowego. Jego wyrok został następnie zredukowany do 20 lat, a ostatecznie – w 1974 r. – wojskowi sędziowie warunkowo zwrócili Calleyowi wolność.

Amerykański antybohater wojenny żył potem stosunkowo skromnie w Columbus, w stanie Georgia. W 1976 r. ożenił się, doczekał się syna, rozwiódł się gdzieś w pierwszej dekadzie XXI w. Odmawiał rozmów z historykami i dziennikarzami. „Nie ma dnia, żebym nie czuł skruchy i żalu za to, co wydarzyło się tamtego dnia w My Lai – zapewniał w 2009 r. podczas jednego z rzadkich publicznych wystąpień w lokalnym klubie w Columbus. – Żałuję Wietnamczyków, którzy zginęli, ich rodzin, a także żołnierzy, którzy w tym uczestniczyli, i ich rodzin”. O tym, że udało mu się dosyć skutecznie usunąć się w cień, może świadczyć fakt, że zmarł w kwietniu br., co w mediach zauważono dopiero ponad trzy miesiące później.

Z kolei dla Hersha My Lai było początkiem globalnej kariery. Po latach zresztą historia się powtórzyła: to ten reporter ujawnił nadużycia i tortury, do jakich doszło w więzieniu Abu Ghraib w Iraku, gdzie amerykańska armia przetrzymywała podejrzanych o udział w irackim ruchu oporu, a także kilka nieco mniej spektakularnych nadużyć w Afganistanie. Można powiedzieć, że Hersh otworzył też puszkę Pandory – od momentu ujawnienia kulisów masakry w My Lai amerykańscy reporterzy zaczęli znacznie skrupulatniej przyglądać się zachowaniu rodzimych żołnierzy podczas rozmaitych misji wojskowych na świecie, a także śmielej pisać o mrocznych stronach polityki zagranicznej Waszyngtonu.