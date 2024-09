Nie miałem czasu na podziwianie ani patio, ani samego pokoju z wielkim łożem. Dziś jeszcze chciałem zobaczyć Registan, plac miejski i główny zespół zabytków Samarkandy. Zrezygnowałem z taksówki. W pół godziny piechotą dotarłem szerokimi ulicami do serca starożytnego miasta i klucząc między XVI- i XVII-wiecznymi madrasami Tillya-Kori, Sherdar i Ulugh Beg, nieomal przeniosłem się w czasie. Zdaję sobie sprawę, że Samarkanda, jaką oglądałem tego dnia, nie daje mi bezpośredniego wglądu w przeszłość. Wojny i zawieruchy zmieniły ją od czasów Achemenidów. Modyfikował ją Aleksander Wieki, przebudowywali Arabowie. W roku 1220 została niemal doszczętnie zburzona przez Czyngis-chana. Tylko drobna część populacji miasta przetrwała najazdy mongolskie.

Handel w Samarkandzie w czasach Timura

W latach 1369–1405 Samarkanda była stolicą rozciągającego się od Indii do Turcji państwa Timura. W ciągu zaledwie 36 lat władca wzniósł nową metropolię, sprowadzając do niej artystów i rzemieślników z całego imperium. Pod rządami Timurydów miasto odzyskało dawne znaczenie i stało się jednym z najsłynniejszych ośrodków kultury, nauki i sztuki islamskiej. Największy rozkwit Samarkanda przeżywała w XV stuleciu, za panowania Uług Bega, wnuka Timura. Ruiny jego obserwatorium astronomicznego, wówczas bodaj najnowocześniejszego na świecie, oglądać można do dziś. Ruy González de Clavijo, poseł kastylijski na dwór Tamerlana, pisał wówczas: „Ogromne znaczenie miał handel, do Samarkandy importowano skóry i płótno z Rusi (Wschodniej) i Tatarii, jedwabne tkaniny, a zwłaszcza świetny atłas z Chin, stamtąd także rubiny i diamenty, perły i rozliczne przysmaki. Z Indii przywozi się korzenie, goździki, gałkę muszkatołową, imbir, cynamon i inne produkty tego rodzaju”.

Czytaj więcej Plus Minus Jacek Pałkiewicz: Nieoczekiwany powrót Tamerlana W wyniku transformacji Uzbekistan utracił wiele. Potrzebny był jakiś idol i tak nieoczekiwanie odżył imperialny mit Tamerlana, którego okrzyknięto ojcem wszystkich Uzbeków.

Handel w Samarkandzie w czasach Timura był więc wszechstronny, obejmował produkty powszechnego użytku – zarówno skóry i płótno, jak i wyśmienite artykuły z Azji Południowej. Timur zagwarantował kupcom absolutne bezpieczeństwo, obniżył lub nawet zniósł liczne wewnętrzne cła, które mogły być pobierane odtąd tylko w dużych miastach. To zapewniło kupcom większy zysk i popchnęło ich do odległej metropolii. A właśnie kupcy stanowili bogatą i szanowaną warstwę społeczną świata muzułmańskiego. Trudnili się nie tylko handlem, ale posiadali również nieruchomości oraz lenna. Było wśród nich wielu cudzoziemców. Clavijo wspomina o Chińczykach, którzy przyjeżdżali do Samarkandy ze znakomitymi jedwabiami, rubinami, piżmem i innymi towarami.

W połowie XVI w. Samarkanda utraciła rangę stolicy, co doprowadziło do upadku miasta. Po najeździe wojsk Nadir Szacha w XVIII stuleciu błyszcząca niegdyś złotem metropolia została opuszczona. W drugiej połowie XIX w. wkroczyły tu wojska rosyjskie i to, co zostało z wielkiego miasta, weszło w skład Rosji, stając się stolicą obwodu samarkandzkiego. Znaczenie miasta wzrosło po wybudowaniu transkaspijskiego szlaku kolejowego, który dotarł do miasta w 1888 r. Rozwinął się handel, co – zgodnie z regułą wahadła – pozwoliło metropolii na kolejny oddech. W roku 1925 Samarkanda została stolicą Uzbeckiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Ale pięć lat później straciła to miano na rzecz Taszkientu.