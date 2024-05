Monarchia brytyjska: Koronacja – od misterium do zabawy

Osobiście skłaniam się ku innemu wytłumaczeniu kształtu królewskiego jabłka. W nocy przed bitwą pod mostem Milvian w 312 r. Konstantyn I ujrzał we śnie jakiś niedoprecyzowany przez niego symbol Chrystusa, ukazujący się nad tarczą słoneczną. Usłyszał przy tym słowa: „Pod tym znakiem zwyciężysz” (łac. „In hoc signo vinces”). W średniowieczu uznano, że tym symbolem mógł być znak „Chi-Rho (X-P)” lub zwykły rzymski krzyż. Podobno żołnierze rzymscy namalowali przed bitwą ten symbol na swoich tarczach, dzięki czemu pokonali armię Maksencjusza. Stąd jabłko może nawiązywać swoim kulistym kształtem do tarczy słońca, nad którą pojawia się krzyż, lub do tarcz legionistów ze znakiem Chrystusa.

Berło królewskie

Drugim równie ważnym insygnium królewskim jest berło. To chyba najstarsze znane ludzkości regalium królewskie. W języku łacińskim nazywane jest po prostu „kijem” („sceptrum”). Nawiązuje swoim kształtem i prostotą do laski pasterskiej lub do rzymskiego kija liktorskiego noszonego przez obstawę dyktatora.

Od średniowiecza berło królewskie jest pięknie zdobioną srebrną lub złotą buławą symbolizującą zwierzchność króla nad armią. Jednak wcześniej była to po prostu zwykła laska. Zachowany do dzisiaj relief perski z IV w. przed Chrystusem ukazuje króla Dariusza Wielkiego na tronie trzymającego długie sceptrum. Egipska laska uas, nawiązująca kształtem do profilu Anubisa, była oznaką władzy kapłańskiej i królewskiej w starożytnym Egipcie.

Z tego powodu często określa się je jako „berła”, nawet jeśli są to laski pełnej długości. Do dzisiaj nawiązują do nich pastorały biskupie. Jedno z najwcześniejszych królewskich bereł zostało odkryte w grobowcu Chasechemui w Abydos z czasów II dynastii. Ukazany na kamiennych stelach faraon Anedżib trzyma laskę mks.

W dawnej Anglii monarcha trzymał podczas koronacji dwa berła (od Ryszarda I mają zakończenia z krzyżem i gołębicą). Nawiązywały do francuskich bereł królewskich, z których pierwsze było zakończone kwiatem lilii, a drugie było symbolem władzy sędziowskiej monarchy (znane jako main de Justice, miało na czubku otwartą dłoń błogosławieństwa).