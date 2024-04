Yanomami – ostatni „Niewidzialni Indianie”

Dla tych ludzi nie istnieją takie pojęcia jak „wczoraj” czy „jutro”. Istotne jest tylko „dziś”. Potrafią liczyć do trzech, potem wszystko zamyka się słowem „bruka”, czyli dużo. Prowadzą żywot koczowniczy, egzystując w miejscach z trudem wydartych nieprzebytej dżungli. Kiedy po kilku latach okoliczne zasoby zostają wyczerpane, przenoszą się w inne miejsce. Żyją z uprawy jadalnych roślin, zbieractwa leśnych owoców, myślistwa i łowienia ryb. Godny podkreślenia jest ich głęboki szacunek wobec otaczającej przyrody. Nigdy nie gromadzą zapasów, ich spiżarnią jest las i rzeka. Zdobywają tyle pożywienia, ile są w stanie skonsumować w ciągu dnia – inaczej by się popsuło.

Nie mają czułen ani tratw

Mimo że mieszkają nad rzekami, nie nauczyli się budować czółen czy tratw. Nie potrafią też pływać! Do dziś rozpalają ogień, pocierając o siebie kawałki drewna dzikiego kakaowca. Nie znają i nie używają żadnych instrumentów muzycznych. Ale znają lecznicze właściwości świata roślinnego.

Posiadają silnie rozwinięty instynkt rodzinny i wspólnotowy, co pozwala na rygorystyczne przestrzeganie kodeksu moralnego. Są czuli na zagrożenia, tak ze strony złych duchów, jak i innego rodu. Powodem napaści prawie zawsze bywają oskarżenia o czary albo wola odwetu. Starcie toczy się bez spotkania twarzą w twarz – urządza się zasadzki albo napada o świcie na pogrążone jeszcze we śnie domostwa. Potyczkę uważa się za zwycięską, kiedy pozbawi się życia przynajmniej jednego przeciwnika i ucieknie, nie pozwoliwszy się rozpoznać. Na ogół eliminuje się mężczyzn, ale często porywane są młode kobiety, które stają się później wspólną własnością wszystkich mężczyzn – zarówno kawalerów, jak i żonatych.

Stefano przywołuje mnie z odległego zakątka, gdzie dwóch osobników z wygoloną na środku głowy mniszą tonsurą przygotowuje się do „snuffingu”. Na liściu bananowca widzę przygotowany halucynogenny proszek z zielonobrązowej żywicy epena. Mężczyźni przykładają sobie do nosa długą rurkę bambusową, po czym jeden z nich bierze głęboki wdech i z całej siły dmucha drugiemu dawkę prochu do dróg oddechowych. Ten wstrząsa się, mruży oczy, zanosi się niepohamowanym kaszlem i odwzajemnia się takim samym manewrem. Potem powtarzają to samo w drugą dziurkę. Jegomoście w stanie silnego pobudzenia, z załzawionymi oczami i nieobecnym wzrokiem, pełzają, naśladując zwierzęta, krzyczą zgiełkliwie, tłuką się po brzuchu pięściami i wykonują dzikie tańce, podczas gdy z nosa płynie czarny śluz, a z ust sączy się zielonkawa plwocina. Ta tradycyjna praktyka stanowi sakralny rytuał, wprowadzający w inny wymiar – pozwala na współdziałanie z duchami, które w rodowej kosmogonii stanowią siłę poruszającą wszechświat. To one przepowiadają przyszłość, pomagają wyleczyć z choroby, wzmocnić siłę, a myśliwym zapewniają obfite łowy.

Widziałem z bliska jedno z najbardziej tajemniczych plemion na świecie. Unikalna przygoda nad górnym Orinoko zmusza mnie do refleksji. Jak długo jeszcze zdołają przetrwać zagubieni w czasie Yanomami? Pomimo wysiłków wielu międzynarodowych kampanii solidarnościowych los pojedynczych grup etnicznych niestety jest przesądzony. Mogą zostać zniszczone przez cywilizację białego człowieka szybciej, niż nam się wydaje. Asymilacja jest nieunikniona. Ważne, aby złagodzić jej negatywne skutki. Wśród naukowców panuje pogląd, że powinno się pozostawić ich własnemu losowi, aby egzystowali tak jak dotychczas i aby sami decydowali o nawiązaniu z nami pomostu.

