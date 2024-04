Wyprawa Pyteasza z Massalii na europejską północ

Bogate północnoeuropejskie złoża poszukiwanych w świecie śródziemnomorskim surowców czyniły handel nimi bardzo intratnym interesem, a dostęp do ich złóż – kluczową tajemnicą zawodową

Mimo to przekonanie o istnieniu tych wysp i możliwości eksploatacji ich zasobów torowało sobie powoli drogę do umysłów Greków. Wspomniany już Herodot po raz pierwszy dał o nich informację, przyznając się jednak z żalem do niewiedzy co do ich dokładnego położenia: „O krańcach zaś Europy na zachód nie umiem nic pewnego powiedzieć. Ani bowiem osobiście nie przypuszczałem, żeby barbarzyńcy nazywali Eridanem jakąś rzekę, uchodzącą do morza północnego, skąd, jak niesie wieść, bursztyn pochodzi, ani też nie wiem o istnieniu wysp Kassyteryd, skąd do nas cyna przybywa”. Z czasem jednak miało się to zmienić.

Pretanike – pierwsze informacje dotyczące północy Europy

To jednak właśnie ekspedycja Pyteasza, często przez starożytnych autorów przemilczana, marginalizowana lub ośmieszana, przyniosła po raz pierwszy informacje dotyczące północy Europy. Niestety, o samej wyprawie wiadomo bardzo niewiele. Choć dowódca pozostawił po sobie relację, znaną pod greckim tytułem „Peri Okeanu” („O oceanie”), to jej treść znana jest jedynie w przybliżeniu dzięki wzmiankom u późniejszych pisarzy. Dylematy wokół trasy wyprawy prowadziły zresztą do teorii o innej, niż wskazywałaby logika rejsu na europejską północ, nie tyle morzem przez Cieśninę Gibraltarską i Atlantyk, ile drogą śródlądową przez Rodan i Loarę lub Sekwanę.

Przyjęcie jednak tej drugiej opcji za możliwą lub dopuszczalną rodzi mimo wszystko potencjalne problemy. Należałoby bowiem dopuścić wówczas ewentualność wcześniejszych wypraw Marsylczyków przynajmniej w górę Rodanu, przy założeniu lub wiedzy co do potencjalnych możliwości przedostania się siecią rzeczną na drugą stronę kontynentu europejskiego. Pamiętając, że ziemie te były wówczas zamieszkane przez – nie zawsze pokojowo usposobionych – celtyckich Galów (raczej mało wówczas przypominających ziomków Asteriksa i Obeliksa), czyni to tym bardziej podobny szlak wyprawy dość niebezpiecznym. Chyba żeby przyjąć, jak optuje część badaczy, że Pyteasz odbył tę część podróży szlakiem lądowym, a okręt (lub okręty) zbudował dopiero nad kanałem La Manche. Wobec tego rodzi się pytanie, skąd wziąłby się tytuł relacji „O oceanie”, jeśli podróż odbywała się drogą śródlądową – czyżby dla celów marketingowych?

Inna możliwość jest taka, że grecki podróżnik jednak obrał drogę morską i że udało mu się jakimś sposobem „prześlizgnąć” przez cieśninę, pozostając niezauważonym przez patrolujące te obszary okręty kartagińskie, by następnie pożeglować na północ, czy to zwyczajem starożytnych żeglarzy płynąc mozolnie wzdłuż lądu, czy też – wiele ryzykując – przeciąć Zatokę Biskajską, by następnie opłynąć Półwysep Armorykański (Bretoński) i przepłynąć na drugą stronę La Manche, lądując na wybrzeżu Brytanii. W jednym i drugim przypadku Pyteasz potrzebował jednak przewodników, pilotów lub nawigatorów zdolnych go poprowadzić pośród wrogich i niechętnych ludów lub przez nieznane wody. Nie wiadomo, skąd ich wziął i jak przebiegła podróż. Bezsporny wydaje się fakt, że do Brytanii tym lub innym sposobem dotarł.