„Nic nieznaczące szpargały”

Inny „film dokumentalny sprzed dwóch stuleci” pochodzi ze Świnoujścia. Podczas remontu starego domu znaleziono tam pamiętnik panny Luizy Krauze, córki miejscowego przedsiębiorcy, właściciela wielu barek, którymi transportowano ze Świnoujścia do Szczecina towary przywożone przez żaglowce zbyt duże, aby mogły przepływać przez płytki Zalew Szczeciński. Było to pole do kontrabandy na dużą skalę; papa Krauze szmuglował, co się dało, jego latorośl zaś szokowała stateczne mieszczaństwo, m.in. pokazując kostki nad stopami, co wówczas traktowano niemal jak pornografię. Oczywiście, nie mogło to pozostawać bez reakcji. Okazuje się, że 200 lat temu ludzie byli równie skorzy do hejtowania jak obecnie, nie mieli jedynie do dyspozycji mediów społecznościowych.

Uwagi na odwrocie podłogowych klepek, dziennik niemieckiej nastolatki

Ćwierć wieku temu, podczas remontu zamku Picomtal w Alpach Francuskich, natrafiono na ślad remontu starszego o dwa stulecia. Podczas tamtych prac parkieciarz układający wówczas podłogę opisał na odwrocie podłogowych klepek pismem równym i czytelnym obyczaje ówczesnej arystokracji: księdza lubieżnika, trójkąty małżeńskie, nieślubne dzieci… Ot, samo życie.

Pamiętnik niemieckiej nastolatki z początku XX w. znaleziono podczas remontu na strychu domu we wsi Sokolniki obok Kątów Wrocławskich. Najstarsze notatki pochodzą z roku 1902. Dziewczyna opisuje, co wydarzyło się w szkole, jak się bawiła, co rysowała, czym się zajmowała.



Z północnego Mazowsza do Piotrowska za Bajkałem – tak wyglądała półtoraroczna tułaczka powstańca styczniowego księdza Feliksa Kowalewskiego. Relację z tej „podróży” zawarł w dzienniku – zaledwie 80-stronicowej książeczce o wymiarach 12,5 cm na 8,5 cm. Czy rzeczywiście jest to „nielokowane wysoko w hierarchii źródło historyczne”?

Na jednym z izraelskich poddaszy odnaleziono dziennik Poli Ester, Żydówki, która walczyła w dwóch powstaniach i straciła życie podczas walk na Żoliborzu w 1944 r. To kolejny dokument odnaleziony w ramach „Operacji poddasze” (Operation Attic) izraelskiej organizacji The Ghetto Fighters House – według tej organizacji domy na całym świecie mogą skrywać pamiątki o równie dużej wartości historycznej! Zachęca ona, by ratować listy, dzienniki i fotografie z czasów wojny. Każdy papier, każda pamiątka pozostawiona przez ocalałych z Zagłady może się okazać cennym dokumentem, nawet jeśli na pierwszy rzut oka wydaje się nic nieznaczącym szpargałem.