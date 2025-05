Metro, czyli dzieje rozwoju komunikacji miejskiej. Część III

We wcześniejszych felietonach tej serii opisałem historię rozwoju komunikacji miejskiej dzięki powstaniu metra („Rzecz o Historii”, 25 kwietnia 2025) oraz rozwój metra jako środka komunikacji w poszczególnych krajach europejskich („Rzecz o Historii”, 9 maja 2025). Tym razem przedstawię początki metra na kontynentach Ameryki Północnej i Południowej.

Reklama

Dziwny rozwój metra w USA

W Nowym Jorku, gdzie w 1845 r. otwarto pierwszą kolej podziemną w Brooklynie (wspominałem o tym w pierwszym artykule z tej serii), dużej presji na budowę metra nie było. Wynikało to z faktu, że w amerykańskich miastach szybkie koleje miejskie budowano zwykle na estakadach przebiegających ponad normalnymi ulicami, a nawet ponad niektórymi budynkami. Było to rozwiązanie bardzo praktyczne, a przede wszystkim tańsze od metra. W miastach europejskich, pełnych różnych zabytków, takie estakady szpecące miejskie krajobrazy były nie do przyjęcia. Natomiast w USA ten problem nie istniał, dlatego na przykład w Nowym Jorku w pełni akceptowana była funkcjonująca od 1868 r. Ninth Avenue Line na estakadach. Estetycznie paskudna, ale bardzo funkcjonalna. W 1870 r. uruchomiono pierwszą eksperymentalną linię metra w Nowym Jorku, ale po trzech latach ją zamknięto jako nierentowną. Zadziwiające!

Dlatego najstarsze metro w USA powstało w Chicago w 1897 r., a pierwsze metro w Nowym Jorku uruchomiono dopiero 27 października 1904 r. Jednak potem metro nowojorskie doceniono. Rozrosło się ono prawdziwie po amerykańsku: ma obecnie 27 linii, długość tras to prawie 400 km, liczba stacji to 472, a liczba wagonów to niemal 6,5 tys.! Rekord liczby pasażerów nowojorskiego metra zanotowano we wrześniu 2014 r., kiedy przewieziono 150 mln ludzi.

W dwóch innych miastach USA metro pojawiło się też dość dawno i funkcjonuje do dziś. Boston dostał swoją kolej podziemną w 1901 r., a Filadelfia w 1907. Inne sieci metra w USA są późniejsze: Atlanta – 1979 r., Cleveland – 1955 r., Baltimore – 1983 r.