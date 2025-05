Przypadki szalonego Kambyzesa II

Tak zapewne myślał Kambyzes II, o ile kiedykolwiek kierowały nim racjonalne przesłanki. Należy jednak w to wątpić. Przekazy historyków w sposób jednoznaczny mówią o jego postępującym szaleństwie. Młody król po opuszczeniu Persji zaczął przejawiać objawy coraz większego despotyzmu i megalomanii. Tuż po zdobyciu Egiptu odesłał do Persji swojego młodszego brata Bardiję (według innych źródeł – kazał go zamordować) i dokonał publicznej egzekucji świętego byka Apisa. Jeśliby oba zdarzenia tłumaczyć na język współczesnej polityki: o ile to pierwsze mogła uzasadniać wschodnia polityka dynastyczna, to drugie było kompletnie absurdalne, w sposób oczywisty wprowadzało bowiem perskiego króla w krąg świętokradztwa. Porażka wyprawy do oazy Siwa miała być odtąd tłumaczona jako zemsta bogów. O tym jednak za chwilę.

Perska armia na egipskiej pustyni

Oto wyrusza więc pyszna perska armia na pustynię. Opuszczenie doliny Nilu zajmuje ledwie kilka godzin, bo pustynia na wysokości Teb dochodzi niemal do rzeki. Zbrojne zastępy wchodzą na bezdroża. Na początku widać jakiś szlak, ale po kilku godzinach marszu i on roztapia się w bezmiarze wydm. Wojowników jest 50 tys. – to niesłychanie długi korowód. Maszerują zastęp po zastępie, długimi kilometrami zbrojnych, obwieszonych metalowymi blachami ludzi. Wyruszali o świcie, a teraz zbliża się południe, więc trąby hejnalistów grają sygnał do postoju.

Armia staje. Dopiero teraz widać ją doskonale, to niekończący się sznur czerniejących na piasku ludzi. Z nieba leje się „płynny ołów”; tylko oficerowie korzystają z niesionych przez niewolników parasoli; wodzowie – z napędzających powietrze wachlarzy. Reszta armii nagrzewa się w pełnym słońcu jak w mosiężnej brytfannie. Wczesnym popołudniem trąbki i piszczałki dają znać do wymarszu. To absurdalny błąd wodzów wyprawy; w tak piekielnym żarze wędruje się nocą, a w dzień odpoczywa. Armia podnosi się leniwie i idzie. Żołnierze marzą tylko o jednym – o kropli wody, ale jej racje szybko ulegają ograniczeniu. Armia wlecze się noga za nogą, coraz wolniej i wolniej. Do oazy Fajum jest wciąż wiele mil drogi. Dochodzą do niej po kilku dniach marszu. Tam wojsko już bez żadnej dyscypliny rzuca się do brzegu jeziora, by ugasić pragnienie. Ludzie piją wodę jak szaleni. Nie zadają pytań, co to za woda, gdzie są jej źródła, czy nie spowoduje groźnych chorób. Jeziora w Fajum to stare rozlewiska. Pozostałość po pokrywającym kiedyś te tereny oceanie Tetydy. Morze wiele milionów lat temu wyschło. W dolinach zostały resztki wody. Fenomen jezior pustyni ma właśnie taką genezę.

Czerwonka – „niespodzianka” z jezior Fajum

Armia ma ruszyć następnego dnia. Ale jest unieruchomiona. Więcej niż połowa wojska cierpi na bóle brzucha. Skuleni w cierpieniu żołnierze podnoszą się tylko na chwilę, by pobiec na pustynię i się wypróżnić. To czerwonka. Niespodzianka wód jezior w Fajum. W końcu armia rusza. Ale ledwie posuwa się do przodu. Żołnierze przewracają się w czasie marszu. Rozrzedzony kał spływa po ich udach i łydkach. Niektórzy padają w drgawkach na ziemię. Armia musi się zatrzymać. Kolejny postój w oazie Charga i następny. Tym razem już na pustyni. Kierunek? Oaza Dahla i jej cieniste gaje palmowe. Tam będzie można odpocząć. Ale gdzie ona jest? Jak daleko? Ile jeszcze mil? Ile godzin zmęczenia, a nawet męczeństwa tych najciężej doświadczonych.

Bogowie wszystkich krajów imperium pomóżcie! Mija siódmy dzień wędrówki. Dajcie wodę i odpoczynek! Dajcie rozum naszym wodzom i ich oficerom. Dajcie chwilę wytchnienia. Nie ma odpoczynku. Nie ma wytchnienia. Wachlarze i parasole pracują nad głowami wodzów. Trud i męczeństwo zwykłego żołnierza są im obce jak poprzednia epoka. „Bogowie, pomóżcie!” – krzyczą prości żołnierze. W ich glinianych bukłakach nie ma już kropli wody. „Bogowie, ratujcie lub – zabijcie!”. W złym momencie wypowiedziano te słowa. Któryś z bogów usłyszał. Na południu pojawia się czarny pasek śmiertelnej chmury. Powoli ogromnieje na oczach wędrującej armii. „Co to?” – krzyczą oficerowie. „Gdzie się skryć?” – wrzeszczą przerażeni żołnierze.