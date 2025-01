Auschwitz – brama piekła

Czytaj więcej Historia Polski KL Plaszow opustoszał, bo więźniów wygnano do Auschwitz 80 lat temu zlikwidowany został niemiecki obóz koncentracyjny Plaszow. Wcześniej strażnicy obozowi z SS pognali więźniów do KL Auschwitz.

Jeden cel: rabunek!

Auschwitz-Birkenau było miejscem zagłady przedstawicieli wielu narodów – w tym także samych Niemców. Należy to sumiennie podkreślić, zwracając szczególną uwagę, że w okresie przedwojennym przez niemieckie obozy przeszło około 170 tys. obywateli III Rzeszy. Byli oni traktowani przede wszystkim jako darmowa siła robocza. Po 1940 r. skończyła się „wychowawcza” czy polityczna rola obozów koncentracyjnych prowadzonych przez Schutzstaffel (SS). Odtąd cały wysiłek utrzymywania tych ogromnych kolonii karnych miał służyć głównie celom ekonomicznym. Najlepiej wyraził to w liście do Heinricha Himmlera z 30 kwietnia 1942 r. Oswald Pohl – Obergruppenführer SS i generał Waffen SS oraz szef Głównego Urzędu Gospodarczego SS na obszar Berlin Lichterfelde-West: „Chciałbym Panu podkreślić, że trzymanie więźniów w areszcie jedynie z przyczyn bezpieczeństwa, wychowawczych lub zapobiegawczych nie jest już sprawą pierwszorzędną. Ciężar przesunął się w stronę ekonomii. Mobilizacja wszystkich sił więźniów najpierw do zadań wojennych, w tym przede wszystkim do wzrostu zbrojeń, a potem do pokojowych, coraz bardziej wysuwa się na pierwszy plan. Z tego rozpoznania wynikają konieczne przedsięwzięcia, które wymagają sukcesywnego przekształcenia obozów koncentracyjnych z ich wcześniejszej, jednostronnej formy politycznej w organizację odpowiadającą zadaniom gospodarczym”.

W ten oto sposób zrodziła się jedyna w swoim rodzaju „ekonomia obozowa”, którą można określić jako planowo-rozdzielczą mieszankę ludobójstwa i niewolniczej eksploatacji więźniów, służącą budowaniu przemysłu wspomagającego narodowy wysiłek zbrojeniowy Niemiec.

Kłamstwem jest wmawiana całemu światu po wojnie bajka o tym, że większość Niemców nie miała bladego pojęcia o losie swoich żydowskich sąsiadów deportowanych na wschód. Pierwszą instytucją korzystającą z deportacji obywateli pochodzenia żydowskiego był Naczelny Inspektorat Budowlany, w tym podlegający mu Główny Wydział ds. Przesiedleń. Tylko w Berlinie w okresie od 1 lutego 1939 r. do 15 listopada 1942 r. urząd ten odnotował przejęcie 23 765 żydowskich mieszkań! Z tej liczby na osobisty rozkaz Führera aż 9 tys. lokali rozdano rodzinom inwalidów wojennych, a 2,6 tys. całkowicie wyremontowano i przeznaczono dla wyższych rangą urzędników państwowych i oficerów SS. Nikt nie ukrywał przed nowymi właścicielami, że nieruchomości te zostały odebrane Żydom. Tego typu „zalegalizowana kradzież” odbywała się w każdym niemieckim i austriackim mieście oraz na obszarach okupowanych.

Zyski z grabieży nieruchomości i majątku ruchomego Żydów są niezwykle trudne do oszacowania. Jednak historycy rozważający ideologiczny sens zagłady Żydów, Polaków i innych narodów z pominięciem czynnika ekonomicznego błądzą na manowcach historii. Holokaust miał przede wszystkim podtekst rabunkowy. Już sam fakt zaginięcia pod koniec wojny większości dokumentów potwierdzających dokładną liczbę zamordowanych i wartość ich zagrabionego mienia wskazuje, że elita SS wykorzystywała Zagładę do zwyczajnego „obłowienia się”. Na tym gigantycznym rabunku zbudowano po wojnie wiele niemieckich majątków. Republika Federalna Niemiec ma powód do wstydu.

Czy wśród załogi obozowej w Auschwitz byli przedstawiciele innych narodowości niż Niemcy? Z dotychczasowych badań wynika, że wśród 8 tys. esesmanów i około 170 nadzorczyń SS w zasadzie nie było żadnych cudzoziemców. To byli niemal sami etniczni Niemcy. Nie służyli tam nawet okryci złą sławą wartownicy z ukraińskiego SS-Wachmannschaften, którzy mordowali Żydów w Bełżcu, Sobiborze i Treblince. Ale w tym artykule chcę wspomnieć innych Ukraińców, którym należy się hołd i szacunek. To żołnierze 60. Armii Pierwszego Frontu Ukraińskiego, którzy 80 lat temu otworzyli bramy KL Auschwitz i uratowali życie 7 tysiącom więźniów.