Przy stoliku w Czytelniku

Jerzy Borejsza był jedną z barwniejszych, lecz także bardziej kontrowersyjnych postaci Polski Ludowej. Postać prezesa Czytelnika to dla jednych uosobienie bohatera i zbawcy kultury, dla innych zdrajcy na usługach Moskwy. „Przypomina mi się rozmowa z Borejszą w Warszawie, znacznie późniejsza – opowiadał Miłoszowi Aleksander Wat – kiedy Borejsza, któregoś dnia, w swoim słynnym gabinecie, bardzo jakoś zirytowany po rozmowie telefonicznej, rzucił słuchawkę i powiada do mnie: «Mówią o mnie, że jestem agentem Moskwy. Durnie, durnie, durnie. Oni nie wiedzą, że ci właściwi, ci prawdziwi agenci to są ci, których nigdy się nie domyślają». A Borejsza rzeczywiście był, to już jestem przekonany, mam na to dowody, był oczywiście na usługach już w 1937, 1938 roku, kiedy zorganizował w Warszawie to całe Stronnictwo Demokratyczne”.

Jerzy Borejsza, prawdziwe nazwisko Beniamin (Nioma) Goldberg, był polskim inteligentem, wychowanym w wielokulturowej tradycji, który świadomie w młodości podążył jej polską drogą, zabarwiając ją kolejno radykalnymi ideami: anarchizmu, socjalizmu i komunizmu. Należąc do jednej z ostatnich generacji „pięknego wieku”, przejął wiarę w siłę słowa pisanego, które nie znało ograniczeń i które stawało się niekiedy narzędziem walki nie gorszym niż wystrzelona kula. Jednak obok tej świadomości miał także swoisty kult tego słowa, bez względu na alfabet, w jakim było ono zapisane.

Z tekstami młodego Borejszy od początku były jakieś kłopoty. Trudno się dziwić: dziś wystarczy spojrzeć do encyklopedii, by się dowiedzieć, że Borejsza już od 1929 roku był członkiem nielegalnej KPP. W latach dwudziestych studiował we Francji i w Hiszpanii, a Miłosz widzi w nim „najbardziej międzynarodowego z polskich komunistów”. To oczywiście wiodło z czasem do określonych konsekwencji.

Po wybuchu wojny Borejsza przedostał się na Wschód. Wiadomo, że we Lwowie masowych deportacji i głodu, gdzie wśród polskich komunistów dochodziło do rzeczy strasznych, on sobie poradził. Przyjął obywatelstwo radzieckie, wstąpił do Związku Pisarzy Radzieckich, a w nagrodę Sowieci mianowali go dyrektorem Ossolineum. Dawał wtedy zarobić biedującym w mieście pisarzom, obstalowując u nich przekłady między innymi z literatury ukraińskiej. Tłumaczenie takich ukraińskich bardów jak Sosiura czy Tyczyna, płacone od wiersza, szło – jak później żartowali Mieczysław Jastrun i Jan Kott – „na metry”: „trzy metry Sosiury”, „cztery metry Tyczyny lub Bażana”.

Dla kogoś żyjącego z pisania nominacja na dyrektora Ossolineum to było coś! Poza tym świadczyła, że sowieccy towarzysze odnoszą się do kultury polskiej z szacunkiem. Aleksander Wat opowiedział Miłoszowi, jak to „Borejsza objął Ossolineum i trochę profesorów wysłał do mamra. Między innymi naczelnego dyrektora Ossolineum, Lewaka. Brat jego, Adam Lewak, jest dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Mówią, że to Borejsza po prostu przyszedł, przyjrzał się i wysortował te parszywe owce”.

Działał ramię w ramię z Wandą Wasilewską w Związku Patriotów Polskich. Do kraju wrócił z dywizją kościuszkowską. To jemu powierzają zredagowanie Manifestu PKWN. Potem w Lublinie otrzymuje zadanie stworzenia dziennika „Rzeczpospolita”. Czesław Miłosz napisał o nim w swoim „Abecadle”, że „z niczego zbudował […] swoje państwo książki i prasy. […] Wszystko od niego zależało, posady, przyjęcia książek do druku, honoraria”.