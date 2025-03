Most powietrzny Alaska–Syberia. Jak Amerykanie dostarczyli Sowietom samoloty

W celu ułatwienia współpracy, do sowieckiego garnizonu Amerykanie dołączyli kilku oficerów i żołnierzy pochodzenia rosyjskiego. „Większość z nich – pisał w raporcie do Moskwy naczelnik sztabu ppłk B.V. Cejklin – pracowała dla amerykańskiego wywiadu i próbowała się przymilić. Ale im to nie wyszło, bo nasi towarzysze byli na to przygotowani”. Nieustanna czujność była efektem wzmożonego wysiłku pracy politycznych instruktorów, naczelnik był więc w stanie zapewnić swoich przełożonych, że „nikt nie miał bliskich kontaktów z miejscowymi oficerami”. Inaczej mówi o tym żyjący w Krasnojarsku weteran ALSIB Borys Słomniuk: „Niejeden z moich kolegów za przyjazne stosunki z Amerykanami wylądował w gułagu”. Dodał przy tym, że kiedy zbierało się więcej samolotów do odstawienia, należało odbywać nawet po dwa pięciogodzinne loty w ciągu doby. Bez chwili odpoczynku, bez prawa do zmęczenia. Gospodarze gotowi byli pomagać, jednak dowódca pułku wydał kategoryczny zakaz – żaden Amerykanin nie mógł przekroczyć granicy bez autoryzacji Moskwy.

Każdy lot był inny i karkołomny

W ciągu trzech lat życie straciło 114 lotników, wielu zaginęło bez wieści. Niektóre wraki maszyn zlokalizowano wiele lat po wojnie. W Topolinnoje, gdzie kiedyś przejeżdżałem, hodowcy reniferów znaleźli szczątki bombowca A-20, który spadł tam w maju 1943 r. W 2008 r. ItarTass informował o znalezieniu w regionie Jekaterynburga wraku bombowca B-25 Mitchell wraz ze szczątkami ciał. Z pewnością będą jeszcze takie odkrycia.

Spadochron ratował życie przy awarii silnika, ale znikome były szanse odnalezienia rozbitka w bezludnym terytorium. Trafiali się jednak szczęśliwcy. Chorążemu Diakowowi, który awaryjnie wylądował w Górach Wierchojańskich, zrzucono wszystko, co niezbędne do przeżycia. Uratowali go koczownicy eweńscy. Kapitan Konstantin Diemianienko prawie cały miesiąc wędrował w górach Alaski. Wybawił go z opresji lecący przypadkowo hydroplan.

Różnorakie były przyczyny kraks. Większość doświadczonych dowódców wyższych szczebli straciła życie w czasie wielkiej czystki przeprowadzonej przez Stalina w latach 1937–1939. Początkujący piloci często byli niedoszkoleni, ujawniały się niekompetencje. Dużą trudność sprawiały im instrukcje obsługi w języku angielskim, podobnie jak i napisy na tablicy przyrządów. Nowością były miary: mile, stopy, galony. Załogi nie miały czasu na dogłębne poznanie nowych maszyn. Nie każdy, kto dobrze dzierżył ster, potrafił okiełznać nowy aeroplan. Co więcej, brakowało adekwatnych służb kontroli lotów i naziemnych struktur nawigacyjnych.