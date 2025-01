Stuletnia wojna lorda Balfoura

Wszystko dla wszystkich

Syjoniści byli widoczni przez liczne organizacje, zręczne publicity i głośne konferencje światowe. Błyszczeli w kulturze, finansach lub blisko władzy; nie da się przeoczyć Felixa Frankfurtera i Louisa Brandeisa – bliskich doradców i współpracowników prezydenta Wilsona. Syjonistami byli Rothschildowie z obu brzegów kanału La Manche – zarówno ekscentryczny Walter w Londynie, jak i Edmond de Rothschild z Boulogne-Billancourt. Również Herbert Samuel – jedyny Żyd w brytyjskim Gabinecie Wojennym – był syjonistą.

Mimo to, utożsamiając ruch z ogółem Żydów, Lloyd George przeszacował jego wpływ na diasporę. W istocie syjonizm miał marginalne poparcie rodaków; idea Theodora Herzla, by z duchem nacjonalizmu zmienić religijną tożsamość w narodową identyfikację, a na niej zbudować państwo, z trudem dorobiła się minimalnej popularności. Na bogatym Zachodzie, zwłaszcza w Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii, Żydzi byli silniej zasymilowani niż w Europie Wschodniej, mając się za obywateli i patriotów przybranych ojczyzn. W Stanach Zjednoczonych, gdzie diaspora liczyła aż 3 mln mieszkańców, do organizacji syjonistycznych należało w porywach do 12 tys. Żydów, ruch nie był więc masowy, a zwłaszcza bogaty; cały budżet stowarzyszeń ledwo przekroczył 5 tys. dol. To nie anulowało znaczenia elit, gdyż ich wpływ był kluczowy, lecz póki Palestyna tkwiła w państwie osmańskim, syjonizm nie był niczym więcej niż tylko klubem dyskusyjnym idealistów.

Wszystko zmienił marzec 1917 r., gdy Wielka Brytania wykorzystała stagnację w Europie, by samopas uderzyć na Palestynę, co przyoblekło mglistą teorię w konkret. Kiedy zatknięcie flagi nad Jerozolimą stało w zasięgu ręki, pokusa zostania w Ziemi Świętej była nie do odparcia. Drapieżnicy w stylu Churchilla dostrzegli żywotny interes w maksymalnym poszerzeniu strefy wpływów nad Kanałem Sueskim i w moście lądowym do Zatoki Perskiej. Były wszak dwie przeszkody.

Pierwsza polegała na kłamstwach, gdyż Wielka Brytania zdążyła dwa razy zadysponować tą samą ziemią, przy czym układy były ze sobą sprzeczne, a strony umów nie wiedziały o sobie. Gdy z udziałem Rosjan i Włochów Mark Sykes i François Georges-Picot dzielili w tajnym porozumieniu wpływy na Bliskim Wschodzie, Londyn zrzekł się roszczeń do Palestyny wyznaczonej pod międzynarodową (nie zaś brytyjską) kontrolę. Imperium wzięło wtedy tylko porty w Hajfie i Akce.

Zarazem ppłk Henry McMahon, wysoki komisarz brytyjski w Egipcie (stanowisko powołane na okres wojny), w równie tajnej korespondencji z Husajnem Ibn Alim, wielkim szarifem Mekki, przysiągł Arabom wolność kształtowania granic po wojnie – z wyjątkiem fragmentów Syrii, lecz nie Palestyny. Beduini spłacili zobowiązanie krwią w antyosmańskim powstaniu.