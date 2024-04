Śledczy bada zbrodnię wojenną Wehrmachtu w Łaskarzewie

Czytaj więcej Historia Oni mordowali w Warszawie. Lista oprawców IPN zakończył śledztwo w sprawie zbrodni popełnianych przez Niemców w okolicach Warszawy. Śledczy ustalili nazwiska oprawców.

Niemcy rozstrzelali 54 mieszkańców Łaskarzewa

Po tym starciu Niemcy podciągnęli artylerie ciężką i ostrzelali miasto. Łaskarzew w wyniku walk obronnych został w dużej części zniszczony.

Po wkroczeniu jednostek niemieckich do Łaskarzewa Niemcy zatrzymali przypadkowych mieszkańców miasta, których następnie rozstrzelano.

Czytaj więcej Historia Niemieckie zbrodnie we wrześniu i październiku 1939 r. 9 września 1939 r. pod Ciepielowem (na wschód od Radomia) żołnierze niemieckiej 29. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej zamordowali ponad 200 żołnierzy Wojska Polskiego z 74. Pułku Piechoty wziętych do niewoli po potyczce.

Zbrodnie żołnierzy niemieckiego Wehrmachtu

To nie jedyna zbrodnia wojenna jaką we wrześniu 1939 roku dokonali żołnierze niemieccy. W 2015 roku pion śledczy IPN badał okoliczności rozstrzelania we wrześniu 1939 roku pod Sochaczewem pięćdziesięciu polskich żołnierzy z Bydgoskiego Batalionu Obrony Narodowej. 9 września 1939 r. pod Ciepielowem (na wschód od Radomia) żołnierze niemieckiej 29. Dywizji Piechoty Zmotoryzowanej zamordowali ponad 200 żołnierzy Wojska Polskiego z 74. Pułku Piechoty wziętych do niewoli po potyczce.