Panie profesorze, czy inspiracją do napisania najnowszej książki „Skazani na wojnę...” stała się dla pana trwająca już od ponad czterech lat brutalna agresja Rosji na Ukrainę?

Ten straszny konflikt dotyka wszystkich sfer naszego życia, w tym twórczości naukowej, a więc niewątpliwie leży również w tle powstania niniejszej książki. Nie nazwałbym jednak tej wojny bezpośrednią przyczyną stworzenia książki, choć niewątpliwie stanowi ona część mojej motywacji. Przede wszystkim dlatego, że wojna w Ukrainie jest winą Putina, a moja książka nie traktuje jedynie o nim. Owszem, oczywiście jego osoba pojawia się często w narracji, bo to nieuniknione, ale jest to jednak w pierwszej kolejności książka nie o Putinie, lecz o samej Rosji i jej niezwykle trudnej oraz złożonej historii. A także o miejscu, jakie Władimir Putin w niej zajmuje.