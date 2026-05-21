Żeby trochę uporządkować tę tematykę, spróbujemy spojrzeć dziś na historię owych rewolucji przemysłowych. Ograniczona objętość tego artykułu pozwoli na omówienie w nim tylko dwóch pierwszych, na temat dalszych pojawią się kolejne felietony.

Początek rewolucji przemysłowych lokuje się zwykle w wydarzeniach, które miały miejsce w 1760 r., chociaż samo pojęcie „rewolucji przemysłowej” wprowadził po raz pierwszy francuski dyplomata Louis-Guillaume Otto w roku 1799. Wymienia się również Arnolda Toynbee’ego jako propagatora tego pojęcia, a także Roberta Owena i Roberta Southeya, którzy pisali o rewolucji przemysłowej w drugim dziesięcioleciu XIX w.